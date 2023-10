Serie B Nazionale: L'allianz Pazienza in trasferta ad Ozzano nel primo turno infrasettimanale della stagione

Primo di sei appuntamenti infrasettimanali per il campionato di B Nazionale Old Wild West. La Cestistica Città di San Severo riceve tra le mura amiche la Logimatic Group Ozzano e punta al terno secco di vittorie dopo la doppietta nelle prime due giornate.

GLI AVVERSARI

Sono una storica piazza del basket dell’hinterland bolognese. Guidati da Coach Gabriele Giuliani, i Flying balls annoverano Nel proprio roster due espertissimi del parquet anche di livello superiore come il play Piazza e l’esterno Cortese, attorno ai quali ruotano 8 under di grandi prospettive tra cui l’ex giallonero Ly-Lee, il promettente Bechi, la guardia di origine camerunense Abega, l’ala Mancini ed il lungo Martini. Chiudono la rosa Balducci, Pavani e Terzi col figlio d’arte Joel Myers fermo ai box per infortunio. Il ruolino di marcia dei felsinei recita 0 vittorie e 2 sconfitte ma parla pure di una compagine arrembante e mai doma.

I NERI

Hanno favorevolmente colpito in queste due uscite, culminate con la vittoria di domenica in un campo sempre insidioso come quello di Fabriano. Come comunicato, dubbi sulla presenza di Pazin tornato malconcio dalla trasferta marchigiana e ancora indisponibile Tchintcharauli. Coach Nunzi ed il suo staff si augurano che il “non c’è due senza tre” valga anche stavolta per rimpinguare da subito il bottino in campionato. Di seguito il suo commento:

“Arriva un roster che, solo alcuni giorni fa, ha giocato alla pari con San Vendemiano; team che lotterà fino alla fine per vincere il campionato. Ozzano è una squadra assolutamente da non sottovalutare anche perché ha delle caratteristiche che, sopratuttto fuori casa, possono metterci in grandi difficoltà. Sono molto prestanti, con un atleticità importante e con giocatori particolarmente forti nell’uno contro uno. Bisogna che i miei ragazzi giochino una partita d’attenzione difensiva per non accendere queste loro capacità e allo stesso canto devono essere bravi a non sprecare quello che abbiamo costruito nei primi due match. C’è da giocare con la giusta concentrazione una gara che nasconde tante, tantissime insidie”.