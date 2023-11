Serie B: l'Allianz Pazienza in trasferta a Jesi per un big match di giornata

Un quarto di stagione è già andato e la Cestistica Città di San Severo, nel gruppo delle seconde, si reca a Jesi per un test certamente probante, al cospetto di una formazione quadrata e ben strutturata.

GLI AVVERSARI

Il roster di Coach Marcello Ghizzinardi lascia poco spazio all’immaginazione, imbottito com’è di veterani della categoria e giocatori di sicura affidabilità. La cabina di regia è affidata al duo Merletto-Marulli con l’argentino Bruno e Tommaso Rossi ad alternarsi nello spot di guardia mentre Casagrande e Varaschin si spartiscono la posizione di Ala forte pronti a dare una mano nel pitturato all’ex di giornata Giacomo Filippini, col sempre verde Ihedioha come cambio. Valentini e Carnevale sono gli under solitamente a referto. Quattro vinte e quattro perse al momento lo score dei gialli col. Palatriccoli violato sinora sola dalla corazzata Roseto alla prima giornata.

I Neri sono alla ricerca di conferme lontano delle mura amiche, dove finora hanno viaggiato a corrente alternata. La settimana di riposo ha permesso al gruppo di tirare il fiato e di preparare al meglio il match in terra marchigiana. Le parole di Coach Nunzi:

“Andiamo a giocare contro una squadra che, personalmente, reputo si collochi tra le prime otto posizioni in quanto dotata di una rosa di giocatori molto esperti e di talento. Un team ben allenato che sta avendo anche un’ importante crescita tecnica e quindi, anche se sembra un messaggio ridondante, credo che sia una trasferta molto insidiosa. Noi dobbiamo essere bravi a sfruttare questo momento positivo perché da qui in avanti, basta guardare la classifica, inizierà una serie di gare abbastanza complesse contro le squadre della parte sinistra della classifica. Ciò significa che per noi il prossimo sarà un mese e mezzo molto impegnativo ma fondamentale per capire la nostra collocazione. Dopo aver superato il primo quarto della stagione in maniera molto positiva, adesso ci attende la parte difficile da affrontare, come sempre, con grinta, energia ed entusiasmo“.