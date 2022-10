Al via la nuova avventura dell'Allianz Pazienza: la Cestistica ospita RImini

Si alza il sipario sul campionato di Serie A2 Old Wild West 2022 per la serie A2 di basket. Il proscenio del Palacastellana farà da sfondo alla contesa tra Allianz Pazienza Cestistica Città di San Severo ed Rbr Rimini.



I Neri di Coach Pilot, dopo una pre-season sugli scudi, culminata con una sconfitta “di misura” in finale di Supercoppa, sono pronti ad aprire le danze dinanzi al pubblico amico, con lo stesso piglio ed uguale garra delle prime uscite stagionali, pur tenendo sempre presente come non cambi il target finale, ossia il raggiungimento di una tranquilla e celere salvezza.



Gli ospiti odierni, la RBR Rimini, sono neopromossi e dunque, d’ufficio, con simili ambizioni di partenza dei gialloneri. Il confermato Coach Mattia Ferrari ha deciso di premiare il gruppo di italiani artefici della ascesa in A2: il play Tassinari, la guardia 2004 (gia nel giro delle nazionali) Scarponi, il neo-capitano Arrigoni e gli esperti Masciadri e Bedetti, richiamando alla terra natia il riminese doc Meluzzi, a cui sono stati affiancati i nuovi acquisti: il lungo Ogbeide, al debutto in Italia, l’ex guardia di Pistoia Jazz Johnson e due prospetti molto interessanti come D’Almeida e Morandotti. Un roster assortito ed in parte già ben amalgamato che punterà subito al colpo gobbo per partire col piede giusto.



A San Severo però, si sa, il fattore Sesto uomo è sempre elemento da tenere in considerazione, stavolta ancora di più, dopo la passione testimoniata anche in diretta nazionale, con una piazza gremita di gente per assistere alle F4 di Supercoppa su maxi-schermo. Dunque “attori in scena” e buon campionato a tutti, e come sempre: Forza Neri!



Palla a due alle ore 18.00 con direzione arbitrale affidata a Mauro Moretti di Marsciano, Andrea Longobucco di Ciampino e Marco Attard di Firenze.



FOTO: Cesare di Sanno