La Cestistica va a Nardò per sfatare il tabu trasferta

Un autentico tour de force quello che si apre domenica con Nardò per la Cestistica Città di San Severo e che vedrà i Neri disputare 7 partite in 25 giorni, con ben 5 gare lontano dal Pala Falcone e Borsellino. Dopo la trasferta salentina, infatti, Daniel e soci recupereranno la quarta giornata a Mantova mercoledì 30 novembre, ricevendo Forlì la domenica successiva, recandosi a Cento il 7 dicembre, ospitando Cividale l’11 per chiudere il girone a Ravenna il 18 e cominciare con la prima di ritorno a Rimini il 21 dicembre.

Forse meglio non pensarci e focalizzare l’attenzione partita per partita. Avversario del giorno è dunque Nardò che, dopo una partenza stentata ha trovato la quadratura, culminata col colpo gobbo in quel di Cento 7 giorni or sono. La squadra di Coach di Carlo vanta sei punti in classifica capitanata da un Poletti in grande spolvero (17. 3 di media e miglior italiano della A2 sinora) accompagnato da Stojanovic e Ceron rispettivamente a 16 e 13 ppg.! Se a questo aggiungiamo la precisione di Vasl, Parravicini e Baldasso che segnano con più del 50% dal campo è facile intuire che servirà una gran difesa per non concedere loro tiri puliti e mettere in ritmo i tiratori.

Sarà un banco di prova importante per i ragazzi di Coach Pilot (senza nemmeno l’americano Wilson, come comunicato ieri con una nota) la cui parola d’ordine, anche alla luce di quanto preventivato in apertura, sarà invertire il trend esterno e cercare a tutti i costi la vittoria, per non perdere posizioni in classifica! Appuntamento a domenica 27 novembre al Palazzetto San Giuseppe da Copertino di Lecce con palla a due alle ore 17.00 con diretta streaming per gli abbonati alla piattaforma LNP PASS e diretta televisiva su MS Sport, canale 402 del DTT, a partire dalle ore 16.45.