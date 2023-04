Serie A2, Allianz Pazienza San Severo: occhio alla Novipiù Monferrato

La gara più rilevante è sempre la prossima: è così che la Cestistica Città di San Severo si appresta a ricevere la Novipiù Monferrato Basket, forte della doppietta di apertura della post-season e consapevole che il “non c’è due senza tre” non è solo una frase fatta, ma deve essere lo state of mind con cui approcciare al match per corroborare classifica e consapevolezza dei propri mezzi.

I piemontesi, durante la stagione regolare, sono stati i migliori del gruppetto che ha avuto accesso alla poule salvezza con 8 vittorie, mentre nella seconda fase hanno un ruolino di marcia da 1v-1p.

Monferrato ha cambiato parecchio la sua fisionomia nel corso della stagione sia in panchina (sostituendo lo storico head coach Valentini col suo vice Comazzi) sia nel roster col taglio del figliol prodigo Redivo per puntare tutto sull’esterno Kodi Justice, che ha chiuso il campionato con 18.4 di media, ma nella seconda fase viaggia ad un impressionante 26 punti a partita.

Alla sua prolificita’ offensiva si aggiunge quella del giovane Alvise Sarto e la freschezza del 2003 Quinn Ellis regista della squadra in coabitazione con Luca Valentini. L’ equilibratore del team casalino è il decano Matteo Formenti che insieme al lungo Niccolò Martinoni portano saggezza ed esperienza nei momenti topici.

Nel pitturato occhio ad Aaron Carver che strappa 10 rimbalzi a partita con il 2004 estone Markus Poom come back-up. Gianmarco Leggio e Matteo Ghirlanda sono le classiche armi tattiche da utilizzare a gara in corso.

Un roster lungo e molto fisico che proverà a fermare la corsa dei Neri i quali, da par loro, sanno che bisognerà rimanere focalizzati sul parquet sin dalla contesa, dimenticando quanto di buono fatto sinora e puntando a vincere il maggior numero di incontri possibili.

Palla a due alle ore 17.00 con direzione arbitrale affidata a Marco Vita di Ancona, Jacopo Pazzaglia di Pesaro e Francesco Cassina di Desio.