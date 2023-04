Serie A2, altra sconfitta per la Cestistica: la Stella Azzurra Roma passa a San Severo

La Cestistica San Severo incassa un’altra dolorosissima sconfitta. Nella quinta giornata del girone salvazza, è la Stella Azzurra Roma a fare suo il match per 95-77. Il desiderio dei padroni di casa é di gran lunga superiore a San Severo che non impatta nel migliore dei modi lasciando prendere le redini del gioco ai padroni di casa.

Decisive una granitica difesa (solo 38 i punti subiti nei primi 20’), un attacco micidiale (57 fatti grazie soprattutto all’esperienza di Giacchetti e Givens, gli unici stellini in doppia cifra) e la voglia di conquistare extra possessi utili e fondamentali, come dimostra il dato lampante dei 20 ribalzi conquistati.

Dopo la pausa lunga, sul -19, i Neri rientrano e, da uno svantaggio importante, risucchiano punti importanti; tuttavia Stella riesce a smorzare l’entusiasmo giallonero e, grazie all’apporto di tutto l’organico, chiude i giochi con maturità fino alla sirena conclusiva.

Il ko di Guidonia complica la situazione ed è per questo che la prossima sfida casalinga assume un valore fondamentale per la stagione dei Neri; una gara importante dalla quale provare a ripartire per dare un senso al finale di stagione. Come diciamo sempre: si continua lavorando.

LA PARTITA (Fonte Ufficio Stampa Cestistica San Severo): PRIMO TEMPO - DECISAMENTE MEGLIO STELLA SULLA CESTISTICA – Coach Luca Bechi sceglie i suoi uomini Wilson, Innocenti, Nikolic, Givens, Ferrara e Damiano Pilot risponde con Bogliardi, Raivio, Fabi, Lupusor, Daniel. Primi due minuti di gara senza canestri; deve pensarci Givens e la schiacciata, in contropiede e a due mani, del capitano Nikolic a dare uno ‘scossone’ al tabellone mentre per la Cestistica è Daniel a siglare i due punti ma solo dalla carità. Wilson da tre porta la Stella Azzurra a quota 7 lunghezze che potrebbero diventare 9 ma Innocenti, tutto solo, spreca sotto canestro.

Se San Severo segna solo dalla lunetta, come è avvenuto con Lupusor e Fabi visto il quanto fallo speso dai padroni di casa che manda in bonus l’Allianz Pazienza già dal 5’, Stella Azzurra colpisce spesso da tre e la partita è sempre in mano degli stellini. Sul 12-6, visti gli errori, coach Pilot chiede timeout e striglia i suoi. Dopo le sue parole, Ferrara sbaglia il libero aggiuntivo ma Innocenti guadagna il rimbalzo e mette a referto altri due punti preziosi. Fino a questo momento, infatti, gli extra possessi sono tutti (tutti!) per Stella e questo, ovviamente, fa la differenza. Primo parziale: 30-18. Salvioni, classe 2004, apre la seconda frazione che, in poche battute, vede una tripla sbagliata di Pazin, una palla persa banalmente, passi di Lupusuor e sei punti incassati.

Dopo quanto accaduto, sul punteggio di 36-18, Pilot richiama necessariamente i suoi uomini ma Giacchetti è in serata e timbra, spesso subendo anche fallo, da ogni lato del pitturato. La Cestistica, però, non può stare a guardare le giocate dei suoi avversari e inizia a macinare la sua pallacanestro, affidando il pallone sotto le plance per Ed Daniel che fa valere i suoi centimetri contro i pivot romani e con la specialità della casa, il tiro da tre come quello di Ion Lupusor. Sul -12, è Bechi a chiamare sospensione e Rullo, appena rientrato sul parquet, si iscrive alle statistiche con una ‘bomba’. Dall’altra parte Sabatino si mette in proprio con cinque punti in una manciata di minuti, tuttavia è poca anzi pochissima roba perché i capitolini non solo non si scompongono ma attaccano, soprattutto con Givens, a ritmi elevatissimi. Si va al riposo sul:

SECONDO TEMPO - NERI PIU’ AGGRESSIVI MA SCONFITTI – L’Allianz Pazienza ha bisogno dell’aiuto di ciascun componente del roster e così arrivano la prima tripla di Fabi e l’ottima difesa di Bogliardi, che regala l’energia per timbrare altri mattoncini grazie al capitano giallonero. Ferrara, dall’altra parte, ha vita facile sotto il ferro e sigla il 61-43; di contro Lupusor e Sabatino mettono a segno due realizzazioni da lontanissimo e, dal -21 di inizio terzo quarto, i gialloneri si portano sul -12.

Bechi, preoccupato, ferma la verve della sua ex squadra e in parte ci riesce. Sul finale di terza frazione il ritmo diventa leggermente spezzettato sia per i fischi arbitrali ma anche per il poco spettacolo che le due compagini stanno regalando ai tanti tifosi (anche sanseveresi) accorsi a Guidonia. Una situazione, questa, a vantaggio unicamente dei romani nonostante un ritrovato spirito della Cestistica: 74-61. Quando sembra che l’Allianz Pazienza risucchi punti per arrivare a mordere le calcagna avversarie, ecco le giocate degli uomini di Luca Bechi, lesti nel rimandare al mittente ogni speranza sanseverese.

È il trend del secondo tempo, vedasi la retina presa da Innocenti e non da Jerkovic per il 79-61 e timeout chiesto da Pilot. Ci si aspetta una reazione dauna affinché decolli l’opportunità di riavvicinarsi, tuttavia succede esattamente il contrario: è l’E-Gap a prendere ancora le iniziative per abbattere i rispettivi avversi. Gli ultimi minuti servono per cercare di ridurre lo svantaggio ai minimi storici, come si evince dai parziali che, di volta in volta, si susseguono sino al punteggio finale: 95-77.

IL TABELLINO – E-Gap Stella Azzurra Roma – Allianz Pazienza San Severo 95-77 (30-18, 27-20, 17-23, 21-16)

E-Gap Stella Azzurra Roma: Jacopo Giachetti 21 (4/12, 1/8), Samuel jamal Givens 14 (6/10, 0/0), Duane Wilson 14 (5/8, 1/2), Lazar Nikolic 12 (3/4, 1/1), Matteo Ferrara 11 (4/4, 0/0), Emmanuel Innocenti 7 (2/3, 1/5), Roberto Rullo 7 (1/1, 1/1), Fabrizio Pugliatti 5 (0/0, 1/3), Riccardo Salvioni 4 (2/2, 0/0), Matteo Visintin 0 (0/0, 0/0), Francesco Rapini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 23 / 32 – Rimbalzi: 32 12 + 20 (Duane Wilson 6) – Assist: 10 (Jacopo Giachetti 8)

Allianz Pazienza San Severo: Ion Lupusor 20 (6/9, 2/4), Antonino Sabatino 18 (2/3, 3/9), Edward lee Daniel 10 (2/4, 0/0), Agustin Fabi 9 (2/3, 1/3), Nik Raivio 9 (2/3, 1/3), Mihajlo Jerkovic 6 (2/3, 0/1), Matteo Bogliardi 5 (1/3, 0/2), Djordje Pazin 0 (0/0, 0/4), Goce Petrusevski 0 (0/0, 0/1), Keller cedric Ly-lee 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 22 / 31 – Rimbalzi: 28 5 + 23 (Nik Raivio 7) – Assist: 8 (Edward lee Daniel 3)