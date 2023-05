Serie A2, Monferrato tiene il fattore campo: niente da fare per la Cestistica San Severo

Squadra in casa

Squadra in casa Casale Monferrato

Occasione persa per la Cestistica San Severo che non riesce ad avere la meglio sull’aggressività dei rivali della Novipiù e torna dal “Ferraris” di Casale Monferrato con una sconfitta sul groppone. La Novipiù Monferrato batte i Neri per 82-78.

La partita - Un impatto notevole quello della formazione giallonera, come riferisce in una nota l'Ufficio Stampa del club di San Severo, entrata con la giusta mentalità come certificato anche dal primo parziale e i primi minuti giocati ad elevata intensità. Poi però, complici anche alcuni errori sul punteggio di 23-32.

La Cestistica subisce un parziale importante nella metà del secondo quarto chiudendo il primo tempo sul -4, dopo un recupero lampo dei padroni di casa e la tripla al fil di sirena di Sarto per il 37-33.

Al ritorno, dopo la pausa, sono ancora i padroni di casa ad avere la meglio complice, appunto, la verve positiva conquistata nel secondo periodo e mantenuta, di fatto, per altri dieci minuti.

Nella decina che conta, l’orgoglio dei Neri torna a mordere le calcagna avversarie arrivando a vivere gli ultimi minuti con il consueto grande pathos tuttavia, nonostante la grande reazione e l’enorme orgoglio, tutto ciò non è bastato per protrarsi a casa due punti preziosissimi.

San Severo paga quel blackout tra secondo e terzo quarto, i tiri dalla carità, l’inerzia di una squadra che aveva l’acqua alla gola di dover vincere a tutti i costi e riscattare il ko contro Ravenna.



Le parole adesso non servono è il tempo di chiudersi in palestra, fare gruppo, lavorare sodo e prepararsi alla sfida domenicale nel fortino casalingo contro la Ferraroni Juvi Cremona.

Ultimo incrocio del Girone Bianco della fase a orologio pericolosissimo. Palla a due domenica 21 maggio alle ore 18 un appuntamento da non perdere.



IL TABELLINO DI Novipiù Casale Monferrato Basket - Allianz Pazienza San Severo 82-78 (18-20, 19-13, 25-18, 20-27)



Novipiù Monferrato Basket: Kodi Justice 21 (3/4, 4/10), Aaron Carver 14 (7/7, 0/0), Niccolo Martinoni 13 (5/11, 0/2), Alvise Sarto 13 (2/4, 3/5), Quinn Ellis 12 (3/8, 1/5), Luca Valentini 5 (1/3, 0/2), Gianmarco Leggio 4 (2/2, 0/1), Matteo Formenti 0 (0/0, 0/2), Matteo Ghirlanda 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Mele 0 (0/0, 0/0), Karl markus Poom 0 (0/0, 0/0)



Tiri liberi: 12 / 16 - Rimbalzi: 34 9 + 25 (Niccolo Martinoni 10) - Assist: 23 (Quinn Ellis 7)



Allianz Pazienza San Severo: Nik Raivio 17 (7/12, 0/2), Edward lee Daniel 15 (6/8, 0/2), Matteo Bogliardi 11 (1/2, 2/4), Agustin Fabi 9 (1/4, 2/5), Antonino Sabatino 8 (1/1, 2/3), Lorenzo Tortu 8 (4/5, 0/1), Ion Lupusor 4 (2/4, 0/1), Djordje Pazin 3 (0/1, 1/2), Mihajlo Jerkovic 2 (1/2, 0/1), Goce Petrusevski 1 (0/0, 0/0)



Tiri liberi: 11 / 21 - Rimbalzi: 29 6 + 23 (Edward lee Daniel 9) - Assist: 13 (Matteo Bogliardi 4)