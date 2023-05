Cestistica San Severo, ingresso gratuito per il match con la Juvi Ferraroni Cremona

Biglietti gratuiti, fino ad esaurimento della capienza del palazzetto, messi a disposizione dallo sponsor Gamasca Srl (da ritirare esclusivamente presso “L’ottica di sanno” oppure alla biglietteria del palasport) per vivere insieme l’impegno cruciale tra Allianz Pazienza Cestistica San Severo e Juvi Cremona. Lo comunica il club in una note di stampa.

È la lodevole decisione presa dall’architetto Giuseppe Clemente, che ha voluto coinvolgere, e mobilitare l’intera comunità ed il caloroso popolo giallonero, affinché il “Falcone e Borsellino” si presenti soldout per spingere i propri beniamini dal primo all’ultimo minuto.



“Non si può fermare la passione – commenta l’architetto Clemente –. Ho pensato che, in una delle partite più importanti per la mia squadra del cuore, dovessi dare ulteriormente il mio contribuito come fosse uno stimolo ed uno sprone anche per tutto il territorio che deve fare squadra come i nostri Neri. Uno dei pregi della nostra comunità è l’essere uniti nei momenti topici: tutto durante la festa patronale; una coincidenza che rappresenta un richiamo alle nostre radici, ai nostri valori, alle nostre tradizioni. Nella terza domenica di maggio ci sarà l’occasione di tifare per l’amata Cestistica e sentirsi orgogliosi della nostra terra. Domenica bisogna mettere un tassello fondamentale per restare in Serie A e i ragazzi hanno bisogno del nostro aiuto. Io ho fatto semplicemente la mia parte, ma sono sicuro che il supporto del pubblico non mancherà. Forza neri, sempre”.



Particolarmente riconoscente è il numero uno giallonero Amerigo Ciavarella, che dichiara: “Siamo grati all’amico Giuseppe per la decisione presa. Da imprenditore riconosco l’enorme sacrificio messo in atto ed è per questo che con tale comunicato stampa, anche se ho avuto modo di farlo personalmente, mi permetto di ringraziarlo a nome dell’intera società che rappresento. Ora l’auspicio è di poter vedere il nostro palazzetto, completamente pieno, ad incitare la squadra per una partita fondamentale. Andiamo avanti insieme e restiamo uniti.”