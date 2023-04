Serie A2, la Cestistica San Severo parte con la guardia bassa: vince la Novipiù Monferrato

Grandissimo sforzo nel secondo tempo, ma non è bastato in un’altra partita fondamentale. È l’istantanea della terza giornata della fase ad orologio tra Allianz Pazienza San Severo e Novipiù Monferrato Basket; al “Falcone e Borsellino” si conclude: 80-91 per la formazione ospite.

L’inizio della Cestistica priva di Fabi, è a marce ridotte, considerando la poca intensità difensiva, l’imprecisione in attacco ed alcuni errori dovuti all’eccessiva foga ma anche e soprattutto una grande attitudine degli avversari, entrati sul parquet sanseverese con enorme determinazione e percentuali elevatissime sotto ogni punto di vista (55 punti prodotti e 35 subiti al 20’).

Dagli spogliatoi esce un’altra San Severo in grado di mettere in grandissima difficoltà Casale, prima di un finale di terzo quarto abbastanza concitato per aver preso un tecnico a sfavore e relativo canestro da tre all’ultimo secondo. Sebbene gli animi, Pazin (una nota di merito per questo ragazzo) e company riescono a portarsi a ridosso dei piemontesi ma la freddezza avuta per gli interi 40’ premia proprio gli uomini di Comazzi.



Nonostante il brusco stop, l’obiettivo è resettare e concentrarsi in vista delle prossime partite; c’è da giocare, per due volte, fuori casa e trarne il massimo. Nulla era stabilito con due vittorie (e l’eventuale successo che avrebbe portato a dodici il bottino in classifica) e niente, al netto della sconfitta odierna, può considerarsi compromesso. Come diciamo sempre: si continua lavorando.



LA CRONACA- PRIMO TEMPO: DECISAMENTE MEGLIO LA JUNIOR – Con la casacca giallonera, dal primo minuto, scendono in campo Bogliardi, Raivio, Lupusor, Tortù e Daniel contro i cinque piemontesi: Valentini, Justice, Sarto, Carver e Martinoni. Nemmeno il tempo di iniziare e Monferrato produce quattro punti con la coppia Carver/Sarto mentre l’Allianz Pazienza risponde, alternando alcune palle perse con eccessiva superficialità, sia da sotto con Daniel che dai 6.75 con Lupusor.

L’impatto migliore, però, è certamente quello degli ospiti che sfruttano molto bene i centimetri di Martinoni autore di sei punti consecutivi per un 5-12 e due falli sanseveresi contro gli zero del roster guidato da coach Comazzi. Vedendo la squadra leggermente in appanno, Pilot decide di giocarsi il primo timeout di serata per strigliare i suoi e risistemare gli equilibri. Lupusor prova a dare la scossa mettendosi in proprio due volte così come Sabatino entrato bene sulla gara e l’altro play giallonero Bogliardi tuttavia Casale è ancora e saldamente in vantaggio: 16-23.

L’eccessiva veemenza nel cercare di produrre punti comporta, ahinoi, sia errori sotto misura che falli (Tortù e Sabatino, per esempio a quota 2) mentre dall’altra parte la Junior è impeccabile nel trovare il canestro con grande semplicità e da tutti i lati del pitturato ed i padroni di casa sono costretti a ribattere con le giocate da tre come le ‘bombe’ di Jerkovic e Pazin. I pochi canestri seganti non soddisfano la panchina dauna che, ancora una volta e dopo un pesante punteggio di 27-41, deve fermare i giochi. Ciò che emerge, infatti, è una bella Novipiù capace di produrre un’ottima pallacanestro con maggiore energia e convinzione fino al: 35-55.

SECONDO TEMPO: GRANDE REAZIONE DEI NERI MA NON BASTA – Raivio apre subito la terza frazione con una tripla per dare una sterzata ai suoi e all’ambiente e, di contro, arrivano i punti di Ellis e Martinoni. L’atteggiamento dei Neri, al netto anche di altri mattoncini messi rapidamente, è certamente diverso rispetto ai primi venti minuti e non potrebbe essere diversamente con un parziale che la Cestistica deve ribaltare a tutti i costi. Sebbene quanto scritto e considerate le triple di Raivio e Bogliardi, Casale non solo non si scompone ma segna praticamente quasi ad ogni possesso costringendo così San Severo a riconcorre sempre.

Sul 51-63, per la prima volta è Comazzi a chiedere la sospensione perché vede l’Allianz agguerrita ed un “Falcone e Borsellino” che, come sempre, basta poco per farlo infiammare. Quando c’è contemporaneamente l’orgoglio di chi indossa questa casacca e il pubblico indemoniato, il risultato è sempre efficace così, per la prima volta, Monferrato è in estrema difficoltà grazie alle giocate aggressive della Cestistica eccellente nel mordere le calcagna degli avversari. Sul finale di decina, il clima diventa ancora più incandescente per un tecnico fischiato alla panchina sanseverese con conseguente tripla di Valentini per il 59-71 di terzo quarto.

Che ci sia bisogno dell’apporto di tutti, al cospetto del punteggio sul tabellone, è lapalissiano ed ecco che, agli inizi del quarto che conta, è Pazin ad essere sugli scudi grazie a 15 punti consecutivi di cui due triple ed un libero aggiuntivo che tradotti, per l’Allianz, fanno -7 a 4’ ancora da giocare e l’americano Justice e il pivot Martinoni al quarto fallo. Martinoni che, quando i minuti a mancare sono due, esce per cinque falli dimostra quanto l’Allianz sia una squadra capace di dare anima e cuore pur di ribaltare una partita che, solo venti minuti prima, raccontava di un’unica protagonista. Purtroppo, nonostante l’encomiabile sforzo compiuto, il primo tempo ha fatto la differenza premiando Monferrato. Finale: 80-91.

NEXT GAME – Così come accaduto per il sabato pasquale, un altro anticipo per i dauni. Si gioca sui legni del PalaRadi, palazzetto di Cremona contro la Ferraroni Juvi. Alle ore 19 del 22 aprile il salto a due.



TABELLINO – Allianz Pazienza San Severo – Novipiù Monferrato Basket 80-91 (16-23, 19-32, 24-16, 21-20)

Allianz Pazienza San Severo: Edward lee Daniel 18 (8/8, 0/2), Djordje Pazin 15 (4/4, 2/4), Matteo Bogliardi 12 (2/4, 2/5), Ion Lupusor 11 (4/6, 1/1), Antonino Sabatino 11 (2/3, 2/3), Nik Raivio 7 (0/7, 2/3), Mihajlo Jerkovic 6 (3/4, 0/2), Lorenzo Tortu 0 (0/2, 0/0), Keller cedric Ly-lee 0 (0/0, 0/0), Michele Mecci 0 (0/0, 0/0), Goce Petrusevski 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 10 – Rimbalzi: 29 2 + 27 (Edward lee Daniel 14) – Assist: 28 (Nik Raivio 10)



Novipiù Monferrato Basket: Quinn Ellis 26 (7/11, 3/3), Kodi Justice 18 (5/8, 1/7), Niccolo Martinoni 17 (7/10, 0/0), Aaron Carver 9 (4/5, 0/0), Alvise Sarto 7 (2/2, 1/1), Gianmarco Leggio 7 (3/7, 0/2), Matteo Formenti 5 (0/2, 1/4), Luca Valentini2 (1/2, 0/0), Matteo Ghirlanda 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Mele 0 (0/0, 0/0), Karl markus Poom 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 15 – Rimbalzi: 25 2 + 23 (Aaron Carver 7) – Assist: 19 (Kodi Justice 5)