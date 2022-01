Piegata anche Fabriano, l’Allianz Pazienza inizia il girone di ritorno con un successo

Le “carte” in regola per aggiudicarsi le partite l’Allianz Pazienza le ha sempre avute e le conferme continuano a palesarsi: la Cestistica ‘piega’ i cartai di Fabriano 98 - 84. La squadra giallonera supera anche l’ostacolo Ristopro vincendo (e convincendo) una gara che dimostra, ancora una volta, come la strada imboccata per il girone di ritorno dal team guidato di Luca Bechi sia proprio quella giusta. La quarta vittoria consecutiva tra le sue mura (a dimostrazione di quanto il “Falcone e Borsellino” sia davvero il fortino dei Neri), il successo odierno matura lentamente dopo due frazioni abbastanza equilibrate tra alti e bassi da entrambi i lati, il tempo poi per l’Allianz di ingranare le marce e mettere ko il suo avversario. Ciò che preme sottolineare è la fiducia con cui i gialloneri giocano la propria pallacanestro; una fiducia incarnata dai quattro uomini in doppia cifra Sabin (36 punti a referto) Serpilli, Tortù e Sabatino ma più in generale, da una prestazione corale sopra le righe che rappresenta il viatico migliore per il prosieguo di un campionato e per puntare, nel più breve tempo possibile, alla salvezza.

Il campionato della Cestistica, è bene ricordarlo, non finisce di certo oggi. I due punti messi in cascina contro i marchigiani – che oggi hanno dimostrato di non valere l’ultima posizione in classifica – restano importanti per giungere ad un traguardo da costruire partita dopo partita, settimana dopo settimana, in un contesto sereno (al netto dell’attutale quarto posto) ma guardingo nel tenere i piedi ben piantanti per terra. La conferma arriva direttamente dal Vice Presidente Paolo dell’Erba:

San Severo-Fabriano, la gara

Scenderanno in campo rispettivamente per San Severo: Sabatino, Sabin, Piccoli, Tortù e Moretti mentre per la Ristopro: Smith, Santiangeli, Re, Benetti e Thioune. Parte sicuramente meglio la Ristopro dopo la tripla inaugurale di Santiangeli, mentre l’Allianz trova spesso le conclusioni ma si stampano sul primo ferro. Gli ospiti, a differenza di Sabin e compagni, sono precisi da ogni parte del parquet e provano ad aumentare il distacco nonostante nella seconda parte la Cestistica dosa bene le energie, riesce a bloccare le restanti azioni dei biancoblu e a segnare con maggiore continuità fino al 22 – 22 del primo quarto. L’inizio della seconda frazione rispecchia l’aperura di gara: tre ‘bombe’ di Santiangeli e il tapin di Marulli con Fabriano prepotentemente in avanti: 24 – 33. Dopo un parziale di 2 – 11 per i marchigiani, coach Luca Bechi chiama all’ordine i suoi; c’è da indirizzare sui binari giusti una partita che, sino a questo momento, è nelle mani avversarie. Successivamente alle parole dell’allenatore sanseverese, arrivano 19 punti realizzati e 15 subiti. Non di certo un’Allianz Pazienza ancora in palla, anche perché la Janus ha tutt’altro che un atteggiamento remissivo. Si va al riposo sul: 43 – 48. Alzare il ritmo. La Cestistica deve avere il seguente obiettivo per portarsi a casa due punti importantissimi, attraverso non solo giocate di qualità, ma anche e soprattutto con una difesa cinica e con lucidità. Per tali ragioni, Moretti e company mettono il piede sull’acceleratore fino al 54 – 54 e la conseguente sospensione chiesta da coach Lorenzo Pansa. Gli effetti, però, non sono quelli sperati ed ora a fare la voce grossa, trascinata anche da un superbo Michele Serpilli e un sempre presente Sabin, è San Severo. Terzo parziale di serata: 72 – 63. Se nel primo tempo la formazione marchigiana era meritatamente in vantaggio con ottime conclusioni, ora, il trend si è completamente invertito; è l’Allianz ad accerchiare il suo avversario che, tuttavia, anziché abbattersi contrattacca e costringe Bechi a chiamare il timeout sul punteggio di 80 – 76 diventando immediatamente 88 – 76. Dopo 37’, Fabriano accusa il colpo e cede. Onore agli avversari, ma vince l’Allianz Pazienza: 98 – 84 (Cestistica San Severo).

San Severo-Fabriano, il tabellino

Allianz Pazienza San Severo - Ristopro Fabriano 98-84 (22-22, 21-26, 29-15, 26-21)

Allianz Pazienza San Severo: Ty Sabin 36 (5/8, 6/13), Michele Serpilli 18 (5/7, 2/2), Lorenzo Tortu 13 (6/8, 0/1), Antonino Sabatino 11 (3/5, 1/3), Matteo Piccoli 9 (1/3, 2/3), Dalton Pepper 5 (1/4, 1/5), Samuele Moretti 4 (1/5, 0/0), Gabriele Berra 2 (0/0, 0/0), Goce Petrushevski 0 (0/0, 0/0), Tommaso De gregori 0 (0/2, 0/0), Matteo Chiapparini 0 (0/0, 0/0), Alessandro Bertini 0 (0/0, 0/0)

Ristopro Fabriano: Arik Smith 26 (3/6, 5/9), Roberto Marulli 20 (5/7, 2/5), Marco Santiangeli 19 (3/7, 3/6), Gabriele Benetti 9 (2/4, 1/1), Elhadji Thioune 4 (2/5, 0/0), Ferdinando Matrone 4 (1/4, 0/0), Gianmarco Gulini 2 (1/2, 0/0), Alessio Re 0 (0/0, 0/2), Daniel Onesta 0 (0/0, 0/0), Marco Caloia 0 (0/0, 0/0)

Foto Cestistica San Severo