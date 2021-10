Basket, San Severo sconfitta a Chiusi

Uno svantaggio ampio, forse troppo, quello che il match ha raccontato. Dalla trasferta in toscana, l’Allianz Pazienza ritorna senza bottino pieno ed è Chiusi ad aggiudicarsi la seconda giornata di campionato per: 84 – 71. La gara ha viaggiato sui binari dell’equilibrio per quasi tutto l’arco dei 40’, destinata a prendere una direzione solo nei minuti finali. A testimoniare i tratti bilanciati della sfida è stato il continuo botta e risposta generato dalle due squadre in campo che sin dalle prime battute non hanno lesinato in energia e sforzo corale, salvo purtroppo un finale di partita che ha visto protagonisti i padroni di casa guidati da coach Giovanni Bassi più lucidi e cinici, in grado di azzannare il match e farlo suo, soprattutto con gli incontenibili americani Medford (17) e Wilson (32). A questi numeri assolutamente fuori dall’ordinario, soprattutto del secondo, l’Allianz ha risposto e non si è mai arresa; l’ha fatto con l’atteggiamento giusto e canestri di qualità. Peccato solo per le percentuali pessime dalla lunetta, per qualche rimbalzo non preso che è costato punti subiti nel finale di terzo quarto e per alcune palle perse con troppa superficialità. Le note positive arrivano altresì dai tre giocatori a chiudere in doppia cifra: in testa guida l’ottima prova di Lorenzo Tortù con 21 punti messi a segno, seguito dai 18 di Ty Sabin e dagli 10 di DeShields.

Per gli uomini di coach Bechi è la seconda sconfitta consecutiva, anche se doverosa è la precisazione di aver giocato in trasferta – così come accadrà la prossima settimana a Fabriano – contro un roster sulle ali dell’entusiasmo per l’inizio da applausi e la prima partita, seppur giocata in casa contro Scafati ritenuta la concorrente numero uno per il salto di categoria. Tutto, quindi, è parte del percorso di crescita di questi ragazzi anche, ahinoi, una sconfitta.

Chiusi-San Severo, la gara

Coach Giovanni Bassi conferma Musso, Medford, Pollone, Wilson e Ancellotti mentre coach Luca Bechi finalmente può schierare dal primo minuto i due americani contemporaneamente: Deshields, Sabin, Piccoli, Serpili e Moretti. Primi due minuti non brillantissimi, tuttavia la partita diventa vivace con le due squadre brave a macinare azioni e competere punto a punto. Leggermente meglio la partenza di San Severo con la bella tripla di Michele Serpilli servito da Samuele Moretti lesto nel recuperare un rimbalzo importante nell’azione precedente dell’Umana. Successivamente è Chiusi a prendersi la scena grazie alle realizzazioni degli americani e la bomba di Musso per poi ancora l’Allianz che si rivede con Deshields e le due realizzazioni da lontanissimo di Lorenzo Tortù. Il finale di quarto: 20 – 19. Chiusi si affida solo ed unicamente alle mani di Wilson già 10 punti per lui, mentre la prova della Cestistica è più corale. Nel secondo quarto, l’analisi che spicca per i gialloneri è la seguente: Tortù è assolutamente sul pezzo con una prestazione convincente mentre la nota dolente per coach Bechi è, stranamente, Ty Sabin fin qui marcato a uomo e non ancora entrato nel vivo delle azioni. Dall’altra parte, i biancorossi restano comunque in vantaggio sebbene manchi ancora la sterzata decisiva per allontanarsi della Cestistica che rimane assolutamente in scia con le ‘bombe’ del baby Bertini, Piccoli e la prima – finalmente – di Sabin. Proprio gli ultimi tre punti sono arrivati dopo un recupero di palla clamoroso ad opera del capitano giallonero, a dimostrazione di quanto tutti gli uomini sanseveresi abbiano la determinazione giusta per provare a vincere la gara. Il secondo quarto, come la prima frazione, si conclude con due realizzazioni da entrambi i roster in pochissimi secondi: 36 – 34. Si ritorna sul parquet ed è un’Allianz bellissima viste le due realizzazioni da più di otto metri di Ty Sabin e Serpilli che certificano il vantaggio giallonero: 39 – 40 per poi però perdere i duelli individuali sotto canestro che avvantaggiano Ancellotti e Pollone e riportano Chiusi in vantaggio ed il conseguente time-out di Bechi. Il match continua ad essere un sali e scendi di emozioni e nel costante equilibrio (ricco di errori dalla linea della carità) è sempre l’Umana a prevalere, ancora una volta sotto canestro recuperando rimbalzi fondamentali: 62 – 53. Wilson, in apertura dell’ultimo quarto, è a quota 29 punti, una delle migliori prestazioni della sua carriera. Se ai numeri assolutamente fuori dall’ordinario si unisce la prestazione dell’altro americano Medford e di Fratto, per San Severo tutto diventa oggettivamente complicato anche se la squadra di Bechi continua a non arrendersi e si aggrappa al suo di americano, Ty Sabin. In difesa, però, Moretti soffre i centimetri dei pivot avversari e l’Umana segna punti facili facili utilissimi soprattutto sul -5’ da giocare. Ora la gara è avvincente: Piccoli riporta i suoi a soli cinque lunghezze di svantaggio, Criconia non ci sta e segna da sotto, ancora una volta Sabin da tre per il -6 e poi sempre Criconia da lontanissimo ed infine il fallo più canestro su Medford che, forse, sanciscono la fine del match. La certezza arriva con la sirena finale: 84 – 71 (Cestistica San Severo).

Chiusi-San Severo, il tabellino

Umana Chiusi - Allianz Pazienza San Severo 84-71 (20-19, 16-15, 26-19, 22-18)

Umana Chiusi: Jeremiah Wilson 32 (12/14, 2/3), Lester Medford 17 (4/12, 1/2), Francesco Fratto 11 (5/6, 0/3), Luca Pollone 6 (2/3, 0/4), Bernardo Musso 6 (0/2, 2/3), Martino Criconia 5 (1/2, 1/2), Andrea Ancellotti 4 (2/3, 0/0), Lorenzo Raffaelli 3 (1/2, 0/1), Nicola Mei 0 (0/0, 0/1), Leonardo Biancotto 0 (0/0, 0/1), Luca Possamai 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 24 - Rimbalzi: 35 10 + 25 (Jeremiah Wilson 12) - Assist: 13 (Lester Medford 5)

Allianz Pazienza San Severo: Lorenzo Tortu 21 (5/10, 2/4), Ty Sabin 18 (0/5, 5/13), Keron Deshields 10 (5/10, 0/1), Matteo Piccoli 6 (1/3, 1/1), Michele Serpilli 6 (0/3, 2/5), Samuele Moretti 5 (2/4, 0/0), Alessandro Bertini 3 (0/1, 1/1), Antonino Sabatino 2 (1/1, 0/0), Gabriele Berra 0 (0/0, 0/1), Tommaso De gregori 0 (0/1, 0/0), Goce Petrushevski 0 (0/0, 0/0), Matteo Chiapparini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 18 - Rimbalzi: 34 13 + 21 (Lorenzo Tortu 9) - Assist: 11 (Lorenzo Tortu 4)

Foto Cesare di Sanno