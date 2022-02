Troppa Givova per San Severo. Battuta d’arresto per i Neri in casa della capolista

Una matura Givova Scafati per una spenta Cestistica. È lo scarno riassunto dell’infrasettimanale, valido per la quattordicesima giornata di campionato; i padroni di casa s’impongono nettamente 107 – 57 sui Neri. La formazione guidata da coach Alessandro Rossi riscatta immediatamente il ko subito fuori casa contro Chiusi su un’Allianz sottotono e poco concentrata sin dalle primissime battute. I pesanti parziali del primo e secondo quarto hanno compromesso un match che già dai pronostici era stato definito complicatissimo e nelle successive decine, anziché dare una sterzata positiva, Sabin e company hanno ceduto fisicamente e psicologicamente contro la corazzata di Scafati che può permettersi il lusso di cambiare dieci uomini senza far venir meno la qualità della prestazione. Una gara da archiviare nel più breve tempo possibile ma che tuttavia non deve nettamente macchiare il cammino di San Severo fino a questo momento e cancellare le dieci vittorie. Allo stato attuale la Cestistica ha perso le due sfide contro Scafati e Forlì, una gara contro Ravenna, Ferrara e Chiusi e la partita fuori casa contro la Next Nardò. Tutte roster - tranne i cugini leccesi e i toscani - risapute più forti di San Severo in quanto ad organigramma ed obiettivi societari.

Scafati-San Severo, la gara

Rossi schiera: Clarke, Monaldi, Ikangi, Cucci e Daniels mentre Luca Bechi opta per lo stesso quintetto di tre giorni fa: Sabatino, Sabin, Piccoli, Serpilli e Moretti. Ad iniziare meglio è nettamente Scafati con un parziale, in quattro minuti giocati, di 15 – 4 che vede come protagonista assoluto Rotnei Clarke autore di due triple consecutive ed assist preziosi ai compagni. Dall’altra parte invece, proprio come accaduto a Forlì, Ikangi ‘francobolla’ Sabin e l’Allianz Pazienza fa molta fatica a produrre punti. Nella seconda parte di frazione aumentano i falli, i ritmi si alzano, l’americano ex San Severo ed oggi in casacca gialloblù è in serata di grazia e colpisce. I Neri, sebbene provino con coraggio a risucchiare punti, restano molto superficiali soprattutto sotto canestro. Primo quarto: 31 – 17. Nel secondo quarto è bagarre di tiri da tre con la Givova che ha la meglio sotto tutti i punti di vista e triplica, canestro dopo canestro, i suoi avversari. L’Allianz Pazienza infatti soffre esageratamente le giocate dei padroni di casa, in attacco produce pochissimo ed in fase difensiva manca in aggressività. Alla fine del primo tempo il tabellone, giustamente, recita: 60 – 24. Che la Cestistica non sia entrata in partita lo si vede dalla palla persa nel primo instante del terzo quarto. In ogni lato del pitturato sono stati tanti, troppi errori decisivi per la formazione di coach Luca Bechi che di fronte ha certamente la prima della classe ma questo non può essere un alibi; oggi nulla sta funzionando. Parziale ancora nettissimo: 86 – 42. L’ultimo quarto serve solo a Scafati per migliorare le statistiche collettive e personali, mentre per i Neri sarebbe meglio concluderla subito. Il finale è pesante: 107 – 57.

Scafati-San Severo, il tabellino

Givova Scafati - Allianz Pazienza San Severo 107-57 (31-17, 29-7, 27-18, 20-15)

Givova Scafati: Rotnei Clarke 19 (2/2, 5/7), Riccardo Rossato 19 (3/8, 1/3), Quirino De laurentis 15 (2/4, 1/1), Valerio Cucci 12 (6/7, 0/1), Edward Daniel 11 (3/5, 0/0), Diego Monaldi 10 (0/0, 2/4), Matteo Parravicini 10 (2/2, 2/3), Lorenzo Ambrosin 6 (0/0, 1/3), Iris Ikangi 3 (0/1, 0/2), Davide Raucci 2 (1/1, 0/0), Fabio pio Perrino 0 (0/2, 0/1), Gaetano Grimaldi 0 (0/0, 0/0)

Allianz Pazienza San Severo: Dalton Pepper 14 (2/4, 2/3), Matteo Piccoli 9 (0/0, 2/3), Lorenzo Tortu 8 (2/4, 0/0), Samuele Moretti 6 (3/7, 0/1), Michele Serpilli 5 (0/2, 1/5), Ty Sabin 5 (0/1, 1/4), Tommaso De gregori 4 (1/5, 0/1), Antonino Sabatino 2 (0/0, 0/1), Alessandro Bertini 2 (1/4, 0/2), Matteo Chiapparini 2 (1/2, 0/2), Gabriele Berra 0 (0/1, 0/1), Goce Petrushevski 0 (0/1, 0/0)