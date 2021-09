San Severo, addio Supercoppa: sconfitta contro Pistoia

L’Allianz Pazienza termina il suo cammino di Supercoppa LNP Old Wild West. Nel lunch match di Lignano è la Giorgio Tesi Group Pistoia ad aggiudicarsi le semifinali della competizione: 81 – 71 il finale. La Cestistica è entrata in partita con l’impatto giusto per poi sciogliersi completamente nel secondo quarto subendo un –16 che, di fatto, ha condizionato l’andamento delle successive frazioni sebbene l’atteggiamento encomiabile dei Neri nell’ultimo quarto senza l’apporto di Sabin. I meriti, però, sono anche di Pistoia guidata da coach Brienza efficace in attacco (Johnson 21, Saccaggi 18, Magro 12 e Riismaa 10) e tenace difensiva.



Tralasciando ciò che la gara odierna ha raccontato, per la Cestistica il bilancio del torneo appena concluso può ritenersi assolutamente soddisfacente. Nella prima partita contro Nardò, all’esordio assoluto, i Neri ad eccezione del primo quarto sono rimasti in partita fino all’ultimo nonostante i leccesi spingessero forte sull’acceleratore e lo spirito mai domo si è successivamente ripetuto anche nelle altre due gare vinte con forza e determinazione contro Fabriano e Chieti. Oltre ai due punti, la squadra di coach Luca Bechi ha avuto l’occasione di misurarsi con avversari di pari livello e sperimentare non solo la tenuta fisica ed il minutaggio ma anche e soprattutto l’amalgama di un gruppo che cresce sempre di più. I presupposti - lo dicono i numeri e le attitudini di tutto il roster - ci sono al netto di una squadra che, lo ripetiamo, conta numerosi giovani ed alcuni (Sabin compreso) senza nemmeno un minuto in Serie A.

Pistoia-San Severo, la partita

Brienza manda sul parquet Saccaggi, Wheatle, Riismaa, Johnson e Magro e coach Bechi risponde affidandosi a Sabatino, Sabin, Bertini, Serpilli e Moretti. In apertura è San Severo a padroneggiare in attacco con le conclusioni vincenti di Michele Serpilli. Dopo aver messo in cascina sei punti l’Allianz ha la possibilità di incrementare il vantaggio ma sbaglia tiri facili ed è superficiale nelle azioni successive. Bechi se ne accorge e richiama agli ordini i suoi sul punteggio di 11 – 6 per i biancorossi. I dovuti accorgimenti tattici del capo allenatore sanseverese fruttano 7 punti (Moretti e la tripla del baby Chiapparini) ed il distacco tra le due formazioni è di -5: 18 -13. Quando sembra che la Cestistica ritrova l’entusiasmo e i punti giusti per avvicinarsi all’avversario, la Giorgio prende il sopravvento, si compatta, gioca di squadra e con azioni di qualità manda a +11 i sanseveresi. Il tabellone del secondo quarto: 41–25 racconta l’andamento della frazione appena conclusa; un’Allianz insufficiente da ogni parte del parquet – anche dalla lunetta – mentre Pistoia è impeccabile in attacco (Saccaggi e Johnson a quota 10) ed impenetrabile in difesa. C’è tanto da rivedere per i Neri, tuttavia non manca il tempo necessario per invertire la rotta. Tripla di Serpilli, fallo antisportivo fischiato a Moretti, due liberi segnati da Riismaa, penetrazione vincente di Sabatino. Si apre in modo frenetico il terzo quarto che palesa possessi veloci e senza sosta. Sotto la plance Magro fa la differenza, Saccaggi, oggi, è particolarmente ispirato e San Severo è in netta difficoltà: 70 – 52. L’ultima decina serve per constatare la tenuta psicologica dei Neri reattivi nel recuperare punti importanti – senza poter contare sull’apporto di Ty Sabin in panca molto probabilmente per un problema al braccio - e ad aggiornare le statistiche personali e collettive. Dando un occhio ai numeri dei gialloneri, spiccano i rendimenti di Serpilli 18, Sabin 16 e Berra 10 ma non è bastato ad arrestare una buonissima Tesi Group poco lucida soltanto nei minuti finali. Finale: 81 – 71.

Conclusa la Supercoppa è tempo di concentrarsi sul campionato. Al “Falcone e Borsellino”, domenica 3 ottobre alle ore 18 arriva la corazzata Givova Scafati degli ex Rotnei Clarke ed Iris Ikangi. Oltre a farsi trovare pronta, la speranza è di vedere l’Allianz Pazienza con il roster a completo grazie all’arrivo di Keron DeShields.

Pistoia-San Severo, il tabellino di gara

Giorgio Tesi Group Pistoia - Allianz Pazienza San Severo 81-71 (18-13, 23-12, 29-27, 11-19)

Giorgio Tesi Group Pistoia: Jazz Johnson 21 (3/5, 3/7), Lorenzo Saccaggi 18 (6/7, 1/3), Daniele Magro 12 (6/8, 0/0), Joonas Riismaa 10 (1/3, 2/6), Angelo Del chiaro 8 (4/6, 0/0), Carl Wheatle 5 (1/3, 0/0), Gianluca Della rosa 5 (1/2, 1/4), Milos Divac 2 (1/2, 0/0), Gregorio Allinei 0 (0/0, 0/2), Simone Caglio 0 (0/0, 0/0).

Tiri liberi: 14 / 15 - Rimbalzi: 31 5 + 26 (Angelo Del chiaro 8) - Assist: 20 (Lorenzo Saccaggi, Gianluca Della rosa 5).

Allianz Pazienza San Severo: Michele Serpilli 18 (3/3, 4/7), Ty Sabin 16 (2/6, 3/10), Gabriele Berra 10 (0/1, 3/7), Matteo Piccoli 8 (2/2, 1/2), Samuele Moretti 6 (2/3, 0/0), Antonino Sabatino 6 (2/6, 0/0), Matteo Chiapparini 3 (0/1, 1/3), Lorenzo Tortu 2 (0/4, 0/0), Tommaso De gregori 2 (1/2, 0/0), Alessandro Bertini 0 (0/0, 0/1), Goce Petrushevski 0 (0/0, 0/0), Antonio mario Miale 0 (0/0, 0/0).

Tiri liberi: 11 / 17 - Rimbalzi: 23 5 + 18 (Michele Serpilli 8) - Assist: 15 (Samuele Moretti 5).

(Cestistica San Severo)