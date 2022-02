Nuovi tamburi donati ai tifosi della Cestistica dopo la rapina in autogrill: "La loro passione non poteva fermarsi"

La notizia dell'aggressione subita in autogrill lo scorso 30 gennaio quando, di ritorno dalla trasferta in terra capitolina i tifosi della Cestistica San Severo sono stati rapinati con mazze e bastoni da alcuni supporter del Taranto calcio, ha colpito l'opinione pubblica e generato una certa indignazione. Per questo, alcuni appassionati hanno deciso di organizzare una colletta per l'acquisto di nuovi tamburi donati ai tifosi della formazione giallonera durante la sfida vinta contro Ferrara.

"La loro passione per la Cestistica Città di San Severo non poteva fermarsi. Ed io ero accanto agli Ultras alla consegna dei nuovi tamburi e assieme a loro, come accade da tanti anni, in moltissimi abbiamo gridato “Forza neri”', ha commentato il sindaco Miglio.