L'Allianz Pazienza in trasferta ad Imola sulle ali dell'entusiasmo

Prima di ritorno per la B nazionale Old Wild West e seconda trasferta consecutiva per la Cestistica Città di San Severo che, dopo il colpaccio di Ruvo, si reca al Pala Ruggi di Imola per bissare il successo di inizio 2024.

GLI AVVERSARI – La Virtus Imola, già sconfitta al Palacastellana 81-79, ha chiuso il girone d’andata con 14 punti frutto di 10 sconfitte e 7 vittorie. Da fine novembre coach Zappi ha assunto l’interim della panchina dopo l’esonero del capo allenatore Ragazzi, mentre proprio in settimana i gialloneri di casa hanno dovuto rinunciare al rinforzo riparatore Fiusco per un infortunio al crociato ed al tiratore Balciunas che ha rescisso Ohenen e Masciarelli le principali bocche da fuoco imolesi, che nell’ultima di campionato hanno trionfato nel derby cittadino contro l’Andrea Costa.

I NERI – hanno aperto l’anno come lo avevano chiuso e cioè con una vittoria. I ragazzi sono in fiducia e il gruppo riesce a sopperire anche agli infortuni come accaduto sette giorni fa. Proprio per questo occorre approfittare del momento-si e continuare la marcia verso obiettivi sempre più ambiziosi. La conferma nelle parole di coach Nunzi:

“Iniziamo il girone di ritorno con l’obiettivo di avvicinarci il più possibile a replicare quanto di buono abbiamo prodotto nell’andata. A differenza delle partite precedenti, qui ci si trova a dover affrontare squadre cambiate, che lottano per i propri obiettivi aumentando vertiginosamente la pericolosità degli incontri e la competitività perché i dettagli possono cambiare il campionato. La Virtus Imola è la prima battaglia agonistica contro una squadra che ha vinto il derby sull’Andrea Costa e punta al bis in casa, considerato anche il match di andata concluso all’overtime. In loro, dunque, ci sarà quel sentimento di rivalsa e la certezza di poter competere alla pari. Non ci sono gli ingredienti per andare lì e giocarsela serenamente ma faccio un plauso ai ragazzi perché, sebbene le difficoltà che stiamo attraversando, stanno stringendo i denti per dare il massimo e iniziare il girone di ritorno nel miglior modo possibile”

GLI ARBITRI – Donato Davide Nonne di Milano e Antonio Marenna di Gorla Minore (VA)