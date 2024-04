Serie B: Allianz Pazienza- Ruvo un derby di fuoco per l'ultima giornata di campionato

Vincere e sperare sarà il tema dell’ultima di campionato sul parquet del Palacastellana. Un motto che accomunerà sia i padroni di casa, che dovranno ritirare la velina rosa e sperare che l’Andrea Costa Imola non faccia altrettanto nel derby cittadino, ma anche gli ospiti, che, con un blitz in Daunia e la concomitante sconfitta dell’altra capolista Roseto in quel di Vicenza, chiuderebbero in pole-position la regular season.

GLI AVVERSARI

Dopo l’esonero di Coach Campanella e l’impegno del suo vice Ambrico, hanno chiamato il carismatico Rajola per risollevare le sorti di Contento e soci. Dar seguito alla vittoria d’esordio e blindare il secondo posto, sperando nel primo, saranno le linee guida dell’ex allenatore di Chieti, mentre per il roster si aggiungerà la motivazione di riscattare la sonora batosta del Pala Colombo dell’andata.

I NERI

Hanno ancora il pallino dei playoff ed una vittoria potrebbe bastare, ammesso che i pari colore della Virtus Imola vincano con i rivali cittadini. Quaranta minuti per sperare e soprattutto centrare l’obiettivo stagionale.

La chiosa di Coach Nunzi:

“La partita tra Cestistica e Ruvo è una finale, e dobbiamo vincerla perché non ci sono altre alternative. Abbiamo un’ultima possibilità per entrare nei playoff e faremo tutto il possibile per battere i nostri avversari, perché onestamente crediamo che sarebbe un traguardo meritato per tutte le vicissitudini successe durante l’anno, specialmente nel girone di ritorno. Alle nostre difficoltà di questa settimana, si aggiunge anche la preparazione alla gara in quanto, con il cambio dell’allenatore, è difficile decifrarne la strategia collettiva, sebbene abbiamo bene in mente le individualità dei componenti del roster di Ruvo. Proveremo a dare il 110% sul parquet, sapendo che una vittoria potrebbe non bastare. Ci spingerà anche il pubblico a compiere un’impresa che varrebbe molto per la nostra stagione e per tutti i tifosi gialloneri”.