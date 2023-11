Serie B: l'Allianz Pazienza attende Faenza per un match il big match di giornata

Decima di andata per la B Nazionale Old Wild West con la Cestistica Città di San Severo che attende i “paricolore” di Faenza, prima della doppia trasferta a Padova e San Vendemiano.

GLI AVVERSARI

Coach Garelli guida una delle più autorevoli candidate al ruolo di protagonista di questa annata sportiva, con un roster costituito da uno zoccolo duro già ben collaudato nella scorsa stagione, a cui sono stati aggiunti ulteriori senior. Sono 9 in tutto gli over che si dividono minuti e responsabilità sul parquet. La cabina di regia è pilotata dall’ex Latina Pastore, con l’eterno nostro avversario Vico a garantire esperienza e “l’apriscatola” Galassi a testare la protezione avversaria sul perimetro. Il ministro della difesa è Siberna con Petrucci a far da guastatore e Papa e Tomasini ad alternarsi nello spot di Ala; il pitturato è proprietà di Aromando e Poggi. Completano l’organico i giovani Naccari, Bellerin e Santandrea.. Dopo un inizio stentato i BLACKS sono in ripresa come confermano i 10 punti in classifica ed il sonoro ventello impartito al Lumezzane nel recupero di mercoledì.

I Neri attendono questo match come un banco di prova stimolante, alla ricerca del riscatto dopo la brutta prestazione di Jesi. Sarà necessaria una gara maiuscola, che garantisca ancora il clean sheet in casa, per preservare l’imbattibilita del Palacastellana.

Su questo Coach Nunzi ha le idee chiare:

“Faenza è un po’ l’esempio di come, nel tempo, si possa costruire un gruppo vincente. Possiede, infatti, un roster composto da giocatori su cui ha puntato alte aspettative e che sta cercando di puntellare ogni anno perciò, per il mio modo di vedere le cose, questo permette un’alta competitività. Non sono partiti benissimo perché, proprio come tutte le altre squadre, hanno dovuto sopperire a qualche infortunio che ha fermato dei giocatori estremamente importanti (e mi riferisco in particolare Tomasini) e credo che alla lunga, quando si alleneranno al completo, potranno riprendere ritmo anche perché le loro ambizioni per il nostro campionato sono importanti. Noi, invece, ci arriviamo dopo una brutta partita come quella di Jesi che vogliamo assolutamente riscattare, a casa nostra, cercando di ritrovare la solidità difensiva necessaria per poter vincere le partite”.

Appuntamento al Pala Falcone e Borsellino di San Severo, domenica 19 novembre 2023 ore 18.00