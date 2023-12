Serie B: l'Aliianz Pazienza in trasferta a Chieti in una sfida piena di ex

Torna il classico dell’Adriatico-cestistico tra Chieti e San Severo. Tanti i temi della partita dalla vicinanza in classifica (i padroni di casa hanno perso solo una partita in più degli ospiti) agli ex di giornata (ben quattro tra gli abruzzesi) fino alla storica rivalità.

GLI AVVERSARI

Il vulcanico presidente Marchesani quest’anno ha scelto una guida giovane ma carismatica quale coach Aniello a cui ha fornito un roster colmo di esperienza (molta della quale maturata in terra dauna). Sono infatti ben quattro gli ex gialloneri: Maggio, Ciribeni, Berra e Cena, quasi un quintetto! Ad essi si aggiungono il pivot Paesano, il tiratore del Testa, il play under Reale oltre all’ala-pivot Tiberti MVP dei suoi, sino ad ora, con un tabellino che recita 14 punti e 9 rimbalzi ad allacciata di scarpe.

I NERI

L'Allianz arriva a questo match sulle ali dell’entusiasmo, considerata la classifica sorridente e per certi versi inaspettata da molti. Tuttavia non è questo il momento di fermarsi e Chieti è l’avversaria giusta per blasone e rivalità. Il posticipo della palla a due potrebbe rallentare la classica invasione di aficionados gialloneri, ma siamo certi che i presenti faranno sentire comunque il loro apporto. Luciano Nunzi, capo allenatore dell’Allianz Pazienza commenta così il salto a due di domani:

“La sfida parla da sola: Chieti è una squadra che, soprattutto in casa, ha un ruolino di marcia impeccabile. Ma non solo. È stata costruita con giocatori che, nel corso di questi campionati, hanno fatto un grandissimo percorso pertanto si profila come un impegno abbastanza importante e difficile per i miei ragazzi. In questa settimana ci siamo allenati come al nostro solito e dovremo portare in campo, nel match di domani, tutto il duro lavoro svolto utilizzando la massima energia di cui disponiamo. Vincere, contro un avversario così, ci farebbe consolidare un’ottima posizione in classifica ed al tempo stesso rafforzerebbe le nostre convinzioni ed i nostri entusiasmi”.

GLI ARBITRI Alberto Rizzi di Trissino (VI) e Helmi Tognazzo di Padova.