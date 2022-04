Continua la marcia del Cus Basket nei playoff: battuta anche Monopoli

Ancora un successo per il Cus Foggia basket, che nella seconda giornata della Poule Promozione ha travolto la Scuola Bk Delfini Monopoli: 93-62 il punteggio finale che consegna al Cus Foggia Basket altri due punti e il primato, in condominio con il Francavilla. A punti A. Padalino 22, E. Padalino 5, L. Vigilante 6, Aliberti 7, Lioce 8, Vovulo 2, Livini 13, Morelli 15, Virgilio 11, Carrillo 2 e C. Vigilante 4.

Densità, pressing e grande palleggio: queste le chiavi per scardinare il Monopoli. Se a questo aggiungiamo il grande entusiasmo che solo una vittoria riesce a dare, allora il risultato appare più che scontato. Un ulteriore tassello di una stagione da incorniciare, che consente a Coach Morelli ed ai suoi ragazzi di continuare a sognare in grande.

10 punti in cascina e la consapevolezza di non essere inferiori a nessuno, questo il passepartout a disposizione dei cussini in vista del big match contro il Bk Francavilla 1963 in programma subito dopo le festività di Pasqua.