Serie B: Nuovo arrivo nello staff tecnico della Cestistica San Severo

L'Allianz Pazienza Cestistica San Severo è lieta di comunicare ai suoi tifosi l'accordo con Gianfranco Mucci, che dal 2024/25 farà parte dello staff tecnico di Massimo Bernardi in qualità di nuovo assistant coach giallonero.

IL CURRICULUM

Mucci, trentaseienne, ha iniziato la sua carriera in Argentina dove, contemporaneamente, giocava e studiava per intraprendere la carriera da allenatore. Dopo quell'esperienza iniziale, è tornato in Italia, dove ha avuto l'opportunità di giocare nuovamente ad alti livelli per poi iniziare la sua carriera nelle categorie giovanili dell'eccellenza del basket italiano, diventando vice allenatore della Lux Chieti nella passata stagione.

L'arrivo di coach Gianfranco, a cui è affidato anche l’intera gestione di un gruppo giovanile, garantisce al capo allenatore Massimo Bernardi l'ausilio di un tecnico competente e preparato. Nonostante la giovane età, Gianfranco rappresenta il profilo ideale per il nuovo progetto sanseverese.

Nel frattempo, la società ringrazia l'ex vice allenatore Vincenzo Virgallita per il lavoro svolto e gli augura un forte in bocca al lupo.