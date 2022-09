La Cestistica San Severo è in finale di Supercoppa Lnp: impresa ad un passo, l'avversario è la Vanoli Cremona

Questa sera la Cestistica Città di San Severo disputerà la finale di Supercoppa dopo aver battuto, ieri la corazzata Udine. Mancano però altri quaranta minuti per completare l'impresa. Di fronte c'è la Vanoli Cremona guidata dal coach Cavina, appena retrocessa dalla A, che ha perso solo un incontro in tutta la competizione (sul buzzer a Piacenza) e vanta tra le proprie fila l'ex capitano giallonero Piccoli.

Il resto è un organico di grande affidamento costituito dalla coppia usa Cannon-Lacey con gli esperti Denegri e Caroti a supporto, Mobio ed Alibegovic (in attesa del rientro di Pecchia dal brutto infortunio), il promettentissimo Eboua e l'ex Stellino Ndzie a completare il roster. In semifinale hanno sconfitto la schiacciasassi Cantù ed anche per questo partono con i favori del pronostico. Palla a due alle 20.45 e diretta streaming per gli abbonati alla piattaforma Lnp Pass.

Ieri, all’Unieuro Arena, l’Allianz Pazienza Cestistica ha convinto, vinto e demolito blasone dell’Apu Udine conquistando la storica finale di Supercoppa Lnp. Una partita dominata in lungo e in largo dagli uomini di coach Damiano Pilot; un collettivo sorprendente capace di mettere ko la candidata numero uno al salto di promozione.