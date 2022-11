Sconfitta per l'Allianz Pazienza sul parquet di Chieti

L’Allianz Pazienza Cestistica città di San Severo lascia il semaforo verde alla Caffè Mokambo Chieti che, sul suo parquet, si impone con il punteggio di 99 – 81. Tra i Neri e la Caffè Mokambo va in scena come sempre una bella ‘partita’ sugli spalti, invece sui legni la partenza positiva e propositiva è tutta dei padroni di casa grazie ai venti minuti sontuosi (come certificato dal 50-37). L’impatto dei Neri è al di sotto delle aspettative, cambiando il passo nella terza ripresa con una pronta reazione, partita dalle mani di Wilson e Daniel. L’entusiasmo però dura solo dieci minuti quando Chieti, spaventata e quasi messa alle strette, ricomincia da dove aveva iniziato e riesce a chiudere la contesa.

Ci sono tre elementi che, questa sera, vanno sottolineati. In primis l’orgoglio del terzo periodo. Non è semplice essere in svantaggio di quasi venti lunghezze e riportarsi prepotentemente ad una manciata di punti dall’avversario; segno di una squadra che sa ciò che vuole, sebbene non debba giocare a corrente alternata. Il secondo dato è prettamente numerico e riguarda i numeri del migliore in campo: Ed Daniel, autore di 32 punti e una notevole doppia/doppia (con la terza doppia sfiorata di poco). L’ultimo aspetto è sul “sesto uomo” – un elemento da non sottovalutare – presente in trasferta, come fossero le porte della propria casa. È con questi presupposti che bisogna andare avanti. Per ora, come diciamo sempre, si continua lavorando.

PRIMO TEMPO: MOLTO MEGLIO LA MOKAMBO SULL’ALLIANZ PAZIENZA – I padroni di casa si schierano con Bartoli, Jackson, Mastellari, Vrankic e Ancellotti mentre gli ospiti scendono sui legni con Bogliardi, Wilson, Petrushevski, Lupusor e Daniel. Approcci differenti per le due squadre: mentre gli uomini di coach Raiola partono forte dai 6.75 con Mastellari, Vrankic e Jackson, la Cestistica attacca il ferro come successo a Daniel e Bogliardi. Alla metà, Chieti inizia a produrre non soltanto dalla distanza e, sul 17-11, coach Damiano Pilot chiama timeout. La sospensione serve di solito per ridurre l’inerzia avversaria ed invece i teatini, con sfrontatezza ed organizzazione, segnano a ripetizione grazie anche alla già doppia cifra di Vrankic (12 punti e 2 falli commessi) mentre l’Allianz si accontenta di qualche manciata di azioni per il 26-16 al primo quarto. Sabatino, Wilson, Fabi, Cepic e Ly-Lee è il quintetto della seconda frazione che ha il compito di provare a recuperare il gap e portare il match in equilibrio. In realtà, anche con un quintetto diverso, San Severo non riesce a fare ciò di cui è capace e dall’altra parte c’è una squadra con una vena realizzativa invidiabile ed un atteggiamento propositivo. Ancora una volta, sul parziale di 34-20, Pilot deve ricorrere ai ripari ma lo spartito è il medesimo della frazione precedente; ogni punto di Chieti (con l’ex Serpilli protagonista del quarto) sembra essere quasi una sentenza per i Neri. Tanta Caffè Mokambo 50, pochissima Cestistica 37.

SECONDO TEMPO: SAN SEVERO REAZIONE DA GRANDE MA CON SCONFITTA – All’Allianz serve un cambio di passo che sembra arrivare dagli americani dauni i quali prendono in mano le redini del gioco e si riportano prepotentemente a ridosso degli ospiti. I cinque punti di CJ Wilson ed i dieci consecutivi di Ed Daniel preoccupano e non poco coach Raiola che, sul 56-51, chiede la sospensione. I teatini non riescono a trovare le contromisure al maglia numero 22 giallonero e, se prima si trovavano canestri con molta facilità, adesso la costruzione è più complessa. La quantità e qualità degli ospiti porta a dimenticare i -18/-16 del primo tempo, tuttavia Chieti trova la reazione sul finale e l’inerzia è ancora dalla sua parte: 72-65. Spendere tanto nel terzo quarto significa inevitabilmente perdere lucidità nell’ultima frazione ed è quanto succede all’Allianz Pazienza, che non riesce a trovare con continuità il canestro e compromette la situazione anche con dei falli evitabili. Dopo un periodo difficile, Chieti riprende in mano la gara (Mastellari e Serpilli da applausi) e la conclude, considerando le folate avversarie, sino alla sirena conclusiva: 99-81 (cestisticasansevero.com).

IL TABELLINO – Caffè Mokambo Chieti – Allianz Pazienza San Severo 99-81 (24-16, 26-21, 22-28, 27-16)

Caffè Mokambo Chieti: Martino Mastellari 22 (7/10, 2/4), Josip Vrankic 20 (4/8, 2/2), Michele Serpilli 15 (2/7, 3/3), Darryl Jackson 14 (4/6, 2/3), Saverio Bartoli 14 (3/4, 1/3), Denis Alibegovic 7 (2/2, 1/2), Andrea Ancellotti 4 (2/4, 0/1), Thomas Reale 3 (1/1, 0/1), Ilia Boev 0 (0/0, 0/0), Miroslav Gjorgjevikj 0 (0/0, 0/0), Riccardo Febbo 0 (0/0, 0/0)

Allianz Pazienza San Severo: Edward lee Daniel 32 (9/17, 1/2), Carren deroyce jr Wilson 17 (7/10, 1/2), Agustin Fabi 15 (0/3, 5/6), Matteo Bogliardi 6 (3/5, 0/4), Antonino Sabatino 5 (1/5, 1/4), Ion Lupusor 4 (2/3, 0/0), Keller cedric Ly-lee 2 (1/3, 0/0), Goce Petrusevski 0 (0/0, 0/1), Janko Cepic 0 (0/0, 0/1), Andrea Arnaldo 0 (0/0, 0/0)