Cestistica School Contest: un palazzetto di emozioni con l'Allianz Pazienza

Con l'inizio del nuovo anno, l’Allianz Pazienza Cestistica San Severo continua la sua missione di promuovere i valori sportivi ed etici nel territorio locale. Per il girone di ritorno, dopo aver dato spazio alle società sportive, culturali e di volontariato della città, l'attenzione si concentra sull'interazione con le scuole di San Severo, con l'obiettivo di coinvolgere attivamente gli studenti e la comunità educativa. L'iniziativa “Cestistica School Contest” invita tutte le scuole a partecipare alle gare casalinghe della nostra squadra, trasformando gli spalti del Palazzetto “Falcone e Borsellino” in un campo di sfida virtuoso. Per ogni partita, mille tagliandi gratuiti saranno messi a disposizione per gli allievi, dirigenti, docenti, personale ATA, amministrativo e famiglie. La competizione assume una nuova dimensione, coinvolgendo la creatività e la passione delle scuole in una competizione per animare gli spalti con coreografie, canti, striscioni colorati e altre iniziative sorprendenti.

Dopo ogni match, una giuria composta dal Presidente della Cestistica San Severo, Amerigo Ciavarella, dal Sindaco di San Severo, Francesco Miglio, e dai Main Sponsor, Antonio e Vittorio Pazienza, attribuirà un punteggio da 1 a 10 basato su tre criteri:

1. Presenza Numerica dei Supporter sugli Spalti

2. Qualità della Coreografia

3. Cori, Animazione e Coinvolgimento del Pubblico

La scuola con il punteggio più alto avrà l'opportunità di vincere un viaggio d'istruzione per 55 persone, nel raggio di 500 km, generosamente offerto dalla dirigenza dell’Allianz Pazienza Cestistica San Severo in collaborazione con la famiglia Biscotti e la società SAPS.

L’iniziativa mira a creare una competizione sana e coinvolgente, trasformando ogni partita in un'esperienza indimenticabile e rinforzando i legami tra la Cestistica San Severo, le scuole della città e le relative famiglie.

Noi siamo pronti, voi?