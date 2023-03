Percentuali basse e ritmo compassato: sconfitta per la Cestistica San Severo

L’impegno casalingo non porta frutti ed è la Tramec, terza forza del campionato, a guadagnarsi i due punti; al “Falcone e Borsellino finisce 60-77. Gli uomini di coach Mecacci hanno giocano una partita concentrata e precisa, comandando il gioco sin dal secondo quarto e resistendo alle folate della formazione sanseverese nei primissimi minuti di terzo ed ultimo periodo. Ripensando ai momenti cruciali del match, si può dire che l’impatto dell’Allianz Pazienza è stato propositivo; tuttavia, già nel secondo periodo le difficoltà sono emerse con gli ospiti pronti a scappare. Dopo la pausa lunga, la Cestistica ha provato ad avvicinarsi a Cento con un atteggiamento mai rassegnato tuttavia i venti punti di svantaggio, accumulati nella terza frazione, hanno pesato fino alla sirena conclusiva.

PRIMO TEMPO: LA TRAMEC ACCELLERA, SAN SEVERO INSEGUE – Partono in quintetto: Bogliardi, Raivio, Fabi, Tortù, Daniel mentre i cinque della Benedetto sono: Moreno, Marks, Toscano, Archie e Berti. La gara inizia con il freno a mano tirato per entrambe le compagni che, nelle prime battute, alternano poche giocate a falli tattici, spezzettando molto il gioco. L’impatto iniziale dell’Allianz Pazienza è assolutamente positivo, considerando un’attenta fase difensiva ed una discreta verve in attacco ma sul finale di quarto è la Benedetto a produrre maggiormente e sul 12-13. Pilot richiede la sua prima sospensione e la tripla di Bogliardi, al fil di sirena, migliora la situazione: 17-19. La Tramec, in apertura di seconda frazione, spinge sull’acceleratore e, quando sono trascorsi solo due minuti di gioco, i punti segnati sono già 5 così per la seconda volta è il tecnico di casa a chiamare il timeout. La Cestistica, però, dal canto suo riesce a trovare la via del canestro soltanto raramente ed anche l’aspetto difensivo è da rivedere perché gli ospiti hanno troppa libertà di manovra e penetrazione che non aiuta. Al secondo quarto il parziale è di: 27-43.

SECONDO TEMPO: LA CESTISTICA CI PROVA MA LO SVANTAGGIO E’ TROPPO AMPIO –La schiacciata di Daniel apre il terzo quarto ma è lo stesso amaricano a prendersi il terzo e poi quarto fallo di serata costringendo coach Damiano Pilot a ricorrere ai ripari, anche perché il 31-51 richiede per ovvie ragioni la sospensione dei giochi. Le cinque realizzazioni dei Neri (Lupusor da tre e Fabi) infastidiscono l’allenatore Mecacci e, per la prima volta, sono i toscani a fermare la contesa. San Severo, però, riesce a recuperare dieci lunghezze e quando il momento sembrava favorevole ai padroni di casa, i quattro punti di Mussini ed i canestri di Tomassini e Zilli dimostrano che Cento è ancora viva e non ha intenzione di lasciare il referto rosa ai rivali. Si chiude il terzo periodo sul: 41-61. Sette punti a tinte giallonere; ancora una volta l’inizio dell’Allianz è forte, convinta di poter ribaltare nuovamente la situazione nonostante un parziale abbastanza ostico. Col vento in poppa dell’entusiasmo Raivio prova a trascinare i suoi, vedendo i toscani in leggero affanno rispetto ai precedenti quarti e, sebbene lo sforzo ci sia, il vantaggio della Benedetto Cento è molto largo per poter sperare in una definitiva rimonta e, col cronometro che scorre, tutto diventa più difficile fino al 60-77 conclusivo (Cestistica San Severo).

Allianz Pazienza San Severo - Tramec Cento 60-77 (17-19, 10-24, 14-18, 19-16)

Allianz Pazienza San Severo: Nik Raivio 14 (4/8, 1/2), Edward lee Daniel 14 (6/11, 0/1), Ion Lupusor 12 (3/5, 2/6), Matteo Bogliardi 9 (0/1, 3/5), Agustin Fabi 6 (1/2, 0/0), Antonino Sabatino 3 (0/1, 1/4), Lorenzo Tortu 2 (0/2, 0/3), Goce Petrusevski 0 (0/0, 0/2), Keller cedric Ly-lee 0 (0/0, 0/0), Michele Mecci 0 (0/0, 0/0), Djordje Pazin 0 (0/0, 0/0)

Tramec Cento: Derrick Marks 20 (5/11, 2/3), Giovanni Tomassini 17 (7/10, 1/6), Federico Mussini 10 (5/6, 0/5), Giacomo Zilli 9 (4/5, 0/0), Dominique Archie 8 (2/4, 1/1), Yankiel Moreno 4 (2/3, 0/1), Matteo Berti 4 (2/3, 0/0), Gregor Kuuba 3 (0/0, 1/1), Daniele Toscano 2 (0/1, 0/0), Leonardo Baldinotti 0 (0/0, 0/0)