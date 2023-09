Cestistica San Severo si parte: Debutto ufficiale in Supercoppa

Prima ufficiale per la Cestistica Città di San Severo che aprirà la stagione regolare sul parquet amico sabato alle ore 20.30 contro Taranto in un match valevole per la Supercoppa LNP 2023 Old Wild West.

GLI AVVERSARI – Approdano al Palacastellana i ragazzi del CJ Basket Taranto guidati da Coach Cottignoli, nato cestisticamente proprio in questa realtà, cresciuto nelle diverse categorie juniores e con trascorsi su varie panchine di B e A2 come assistente. Ai suoi ordini un roster che vede in Capitan Gianmarco Conte guardia, alla terza stagione in maglia rossoblu, il punto di riferimento attorno al quale ruoteranno il pivot senegalese Elhadji Thioune e la guardia argentina Lucas Fresno, il play Luca Valentini, il play/guardia Giovanni Ragagnin, l’ala-centro Matteo Ambrosin, l’ala-pivot Marco Lusvarghi, la guardia-ala Francesco Reggiani, l’esterno spagnolo Rafa Casanova e l’ala bulgara Kovachev, e poi i due giovanissimi Montanaro Francesco e Gigante Eugenio.

I NERI – In casa Cestistica tutto procede secondo i piani stabiliti da coach Nunzi e dal suo staff ad inizio preparazione. Carichi di lavoro e sedute tecniche stanno amalgamando il quintetto sanseverese pronto alla “prima” dinanzi al pubblico amico curioso per i nuovi arrivi e come sempre attento al potenziale della compagine del presidente Ciavarella. Tutti a disposizione ad eccezione del lungo Tchintcharauli.

GLI ARBITRI – Dirigeranno l’incontro i signori SCHENA COSIMO di CASTELLANA GROTTE (BA) e CALDAROLA MARINO di RUVO DI PUGLIA (BA).

Appuntamento al Pala Falcone e Borsellino di San Severo, sabato 9 settembre ore 20.30 ed in diretta streaming gratuitamente sul canale Youtube di Lega Nazionale Pallacanestro.