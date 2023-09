L’Allianz Pazienza Cestistica San Severo: Un nuovo ingresso nella rete sponsor giallonera

L’Allianz Pazienza Cestistica San Severo annuncia con soddisfazione di aver concluso un accordo di sponsorizzazione, per la stagione 2023/24, con l’hair style Gianluca Maratea.

“Sono davvero felice ed orgoglioso di essere entrato a far parte della comunità giallonera. Essendo un grande appassionato ho sempre avvertito, anche dall’esterno, il senso di unione che accomuna tanti tifosi ed ora, da sponsor, lo posso confermare: la Cestistica è una grande famiglia. Credo che ciascun cittadino abbia il dovere di preservare le bellezze della nostra San Severo e, con il mio contributo, ho deciso di alimentare la pallacanestro affinché possa continuare ad essere un’eccellenza del nostro territorio”.

La nuova partnership tra Maratea e i Neri è commentata anche dal GM Pino Sollazzo:

“L’ulteriore collaborazione siglata ci fa capire il ruolo anche sociale della nostra squadra; rappresentiamo non solo noi stessi ma un’intera cittadinanza e questo, per noi, è fonte di grande responsabilità. Allo stesso tempo però, siamo felici perché giovani realtà come quella di Gianluca si avvicinano sempre di più ai nostri colori, per vivere da vicino la stagione del basket italiano”.