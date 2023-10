Serie B Nazionale: La Cestistica San Severo cerca conferme sul parquet della Ristopro Janus Fabriano

Prima esterna per la Allianz Pazienza San Severo in trasferta a Fabriano contro la Janus dell’ex Stanic.

GLI AVVERSARI

Hanno scelto l’argentino (ormai italiano di adozione) quale leader in campo e fuori. Accanto a lui, il neo coach Federico Grandi ha optato per la conferma di un altro decano della categoria come Simone Centanni con Matteo Negri nello spot di 3, investendo sull’ala grande croata Vlatko Granic (uno giramondo della palla a spicchi con grand abilità nel pitturato ma anche con il “vizietto” del tiro da 3) lo slot dello straniero. Chiude il quintetto il roccioso Alberto Bedin; linea verde in panca con i millenials Giombini, Gnecchi, Bandini, Rapetti e Rapini.

I NERI

dopo la vittoria all’overtime al debutto contro la Virtus Imola, hanno avuto modo di ricaricare le pile fisiche e nervose, implementando in settimana le giocate positive viste al Palacastellana e soprattutto lavorando sulle negatività emerse “alla prima”. Ancora out Tchintcharauli.

Queste le parole del tecnico sanseverese Luciano Nunzi alla vigilia:

“Ci accingiamo ad andare in casa di una della squadre meglio attrezzate di tutto il campionato, consapevoli della difficile partita che ci aspetta. Noi, invece, sull’onda emotiva della prima vittoria siamo certi di gareggiare un bel match, cercando di mettere in difficoltà gli avversari. Conosciamo i loro punti di forza e l’obiettivo che ci siamo prefissati è provare a limitarli mentre da parte nostra dobbiamo assolutamente evitare quei momenti di pausa, soprattutto mentali, che ci sono costanti canestri facili nella sfida contro Imola”.

GLI ARBITRI

Andrea Mammoli di Perugia – Francesco Cattani di Cittaducale (RI)