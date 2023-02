Serataccia per la Cestistica: vince Pistoia

Cestistica Città di San Severo 56 - GTG Pistoia 85; è il punteggio di una negativa 20/ma giornata di campionato La difficoltà del match era abbastanza prevedibile contro la formazione capolista guidata da coach Brienza, la capolista una delle migliori fino a questo momento per la pallacanestro dimostrata (vedasi anche questa sera le performance di Varnado 28, Copeland 14, Saccaggi 10); ed infatti, i Neri non hanno approcciato male avendo anche un buon atteggiamento difensivo che però, nel corso del match, non è rimasto costante. Soprattutto nel secondo tempo, in particolare nella terza frazione, San Severo ha commesso troppi errori figli della frenesia e dell’eccessiva superficialità, compromettendo negativamente ed ulteriormente una partita già di per sè ardua. Una serata storta da smaltire al più presto.

PRIMO TEMPO: BUONO L’IMPATTO DEI NERI, ESPERTA GTG – Pilot schiera Bogliardi, Raivio, Fabi, Tortù, Daniel mentre coach Brienza manda in quintetto: Saccaggi, Copeland, Wheatle, Varnado e Magro. È una partita molto tattica; le due squadre si studiano prima di andare alla conclusione ed il punteggio di apertura è molto basso. Si intravede, però, una buona difesa sanseverese (soprattutto su Magro) contro una squadra che ha tanta qualità in campo costretta, appunto, a segnare maggiormente da oltre l’arco. Il primo parziale: 17-19 (attenzione alla situazione falli perché Fabi, ad esempio, ne ha commessi già due). In apertura di frazione è Sabatino a rubare la palla e conquistare velocemente i due punti ma, dall’altra parte, Allinei risponde con una tripla portando la partita ad alti e progressivi livelli d’intensità. Saccaggi prova a fare scompiglio nella difesa giallonera conquistando falli e punti preziosi così come Pollone e Varnado e, sul -7 dell’Allianz Pazienza, Damiano Pilot ferma la contesa. L’appannaggio dei Neri continua e, anche per stemperare la tensione, sul 23-34 è ancora il tecnico sanseverese a richiedere la sospensione. Al ritorno, Daniel stoppa l’americano pistoiese e Fabi segna con la specialità della casa costringendo, questa volta, Brienza al timeout fino al 29-36.

SECONDO TEMPO: UN TERZO QUARTO DELETERIO PORTA ALLA VITTORIA PISTOIA – 0-7 è il pericolosissimo parziale conquistato dagli ospiti a discapito di una Cestistica che, quando prende palla, vanifica i suoi possessi per una eccessiva specificità a vantaggio, ovviamente, solo di Pistoia. Il coach se ne accorge e prova a correre ai ripari, senza alcun risultato ed è tutto (troppo) facile per gli ospiti. Anche il parziale parla chiaro e sintetizza, meglio di ogni altra parola, il gioco prodotto dalle rispettive compagini: 39-69. Con un parziale pesantissimo sulle spalle, nell’ultimo quarto diventa pressoché impossibile ribaltare inerzia, parziali e punteggio finale: 56-85 (Cestistica San Severo).