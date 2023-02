Vittoria per la Cestistica nel derby contro Nardò

Il derby pugliese è… sanseverese. Un’inarrestabile Allianz Pazienza Cestistica San Severo supera con, una grande prova di forza ed orgoglio, l’HDL Nardò e si rilancia in classifica per ambire, al più presto, all’obiettivo salvezza. Con una gara tutta testa e cuore, la Cestistica si regala il secondo successo consecutivo col finale di 78- 74 e lo fa prendendo le redini del match, soprattutto alla ripresa del secondo tempo dopo un primo quarto giocato a buoni ritmi e un finale di seconda frazione che poteva compromettere il buon esito finale. San Severo, infatti, resiste con tutte le proprie forze agli assalti all’arma bianca dell’HDL e poi, dalla fine del terzo periodo in poi e, senza non poche difficoltà, piazza l’acuto finale guidata da uno sforzo notevole di tutti i Neri. Oggi, così come in tutti i successi d’altronde, è ancora una volta una vittoria di squadra quella conquistata dall’Allianz Pazienza che ha un peso specifico enorme: per l’orgoglio dei tifosi sanseveresi che anche questa sera hanno incitato la squadra a partire dal salto a due e fino alla sirena conclusiva, per la classifica e l’autostima ed anche per il futuro di un campionato ancora molto lungo, ma che di certo ha ancora tutte le carte in regola per portare i frutti sperati.

PRIMO TEMPO: RITMI DA DERBY, SUL FINALE MEGLIO L’HDL – Al salto a due partono i cinque gialloneri: Bogliardi, Raivio, Fabi, Tortù, Daniel mentre scelte quasi obliate per coach Di Carlo: Smith, Baldasso, Stojanovic, Poletti, Donda. Partenza sprint e non poteva essere diversamente, vista la posta in palio e il significato del derby per entrambe le compagini; sicuramente migliori sono i primissimi minuti per l’Hdl ma non è da meno l’impatto emotivo e fisico dell’Allianz Pazienza che, con tenacia, smonta l’inerzia degli ospiti a suon di triple prima con Antonino Sabatino e poi, sempre il play in maglia numero 8 in versione assistman, per la ‘bomba’ del suo capitano Fabi fino ad arrivare al 14-11 e conseguente timeout chiesto da Di Carlo per sistemare gli equilibri. Dopo le parole del coach, è Smith a prendere in mano la squadra e condurla fino al primo parziale di serata: 20-19. Bisognerebbe osservare le statistiche dei falli per comprendere quanto sia una partita ad alta intensità: Lupusor, Baldasso, Stojanovic, Smith tutti a quota due infrazioni e Donda, Bogliardi e Sabatino alla terza. Oltre ai dati (situazione da monitorare, particolarmente per i granata vista la panchina corta), si continua con lo spartito del primo quarto ovvero con la Cestistica che attacca sotto canestro, come il 2+1 di Tortù ed i quattro consecutivi di Nik Raivio e dall’altra parte una Nardò che non si scompone, reagisce grazie maggiormente a Poletti e Stojanovic e va in vantaggio. Sul 35-38, è Pilot a correre ai ripari fino tuttavia è ancora l’Hdl che spinge e di tanto: 35-43.

SECONDO TEMPO: CARATTERE, CORAGGIO E CALORE. CHE VITTORIA DEI NERI! – L’americano Raivio, però, fa capire che San Severo non ha l’intenzione di far scivolare troppo facilmente l’avversario e produce punti arrivando al 43-45 e l’immediata sospensione della panchina leccese. Quando il distacco tra i team si assottiglia, ecco di nuovo la ‘zampata’ del toro ad opera di Smith ed è tutto da rifare per i padroni di casa. Nonostante – bisogna sottolinearlo – la qualità di Nardò, l’attitudine volitiva sanseverese si palesa nitidamente ed è solo grazie ad essa che si ribalta nuovamente la situazione con il tecnico fischiato a Borra ed i punti messi a segno da Sabatino e Daniel. Il “Falcone e Borsellino” si accorge che è il momento di spingere i propri beniamini e l’atmosfera diventa incandescente. Si giocherà l’ultima frazione dai seguenti parziali: 62-55. Con un pubblico così ed un parziale che ha tutta l’aria di regalare una gioia ai gialloneri, il compito dell’Allianz Pazienza è non far recuperare i granata e colpire il più possibile. Concentrazione: dev’essere la parola d’ordine dell’Allianz Pazienza per non vanificare un terzo quarto giocato a livelli altissimi; ma il vantaggio è ancora troppo minimo per poter festeggiare anche perché, con onore, Nardò attacca ancora. A due minuti dalla fine il punteggio recita 74-67, Pilot manda a sedere i suoi per gestire, con lucidità, gli ultimi e fondamentali possessi di gara. La Torre prova a spaventare i sanseveresi con la tripla che vale il -3 ma la precedente di Daniel ed il suo rimbalzo valgono non solo tre punti ma l’intero bottino: 78-74 (Cestistica San Severo).

Allianz Pazienza San Severo – HDL Nardò 78-74 (20-19, 15-24, 27-12, 16-19)

Allianz Pazienza San Severo: Nik Raivio 24 (8/12, 2/5), Antonino Sabatino 16 (3/7, 2/4), Edward lee Daniel 14 (5/7, 1/2), Matteo Bogliardi 9 (0/0, 0/6), Lorenzo Tortu 8 (2/5, 1/4), Agustin Fabi 5 (1/1, 1/5), Ion Lupusor 2 (1/2, 0/3), Goce Petrusevski 0 (0/0, 0/1), Keller cedric Ly-lee 0 (0/0, 0/0), Michele Mecci 0 (0/0, 0/0)

HDL Nardò: Russ Smith 26 (6/13, 1/7), Mitchell Poletti 21 (5/7, 2/4), Vojislav Stojanovic 15 (5/8, 0/3), Andrea La torre 8 (1/1, 2/4), Lorenzo Baldasso 2 (0/2, 0/3), Jacopo Borra 2 (1/1, 0/0), Andrea Donda 0 (0/0, 0/0), Matteo Parravicini 0 (0/0, 0/0), Samuele Baccassino 0 (0/0, 0/0), Nicolo Buscicchio 0 (0/0, 0/0)