Allianz Pazienza Cestistica San Severo: Fabio Montanari è un nuovo giocatore giallonero

L’Allianz Pazienza Cestistica San Severo comunica di aver ingaggiato Fabio Montanari, classe 2001.

Nato il 14 febbraio a Codogno (Lodi), alto 186 cm, Fabio è un play/guardia in grado di portare sul parquet di gioco, tutta la sua energia sia nella fase difensiva che in quella offensiva in cui si distingue soprattutto nell'attaccare il canestro. Cresciuto nelle giovanili dell'Assigeco Piacenza, Montanari nelle stagioni 18/19 e 19/20 è stato inserito nel roster della compagine di Legadue e in doppio tesseramento in C Gold con il BT Pizzighettone.

L'estate successiva il passaggio in B a Crema, con cui ha segnato 3.4 punti in 10’ di impiego medio. A gennaio il trasferimento a Montegranaro, dove ha visto lievitare minutaggio (25’ a sera) e statistiche chiudendo in doppia cifra nei punti realizzati (10.3) con 4 rimbalzi e 1.6 assist. Infine l'ultima stagione a Sant'Antimo con la cui maglia, pur partendo indietro nelle gerarchie di squadra al cospetto di play del calibro di Maggio e Cantone, si ritaglia un tabellino niente male: 9 punti in 16' di utilizzo medio incrementati fino alle 15 realizzazioni in 27' di impiego e 14 di valutazione con cui ha concluso i playoff.

Coach Luciano Nunzi commenta l’arrivo del nuovo tesserato giallonero, Montanari:

“Con Fabio chiudiamo il roster e lo facciamo ingaggiando un ragazzo che, nella seconda parte della scorsa stagione, ha avuto un’enorme crescita; ci auguriamo che questo percorso da lui iniziato possa aumentare e continuare con i nostri colori. Sarà un giovane a cui verranno chieste grandi responsabilità tuttavia, dai colloqui effettuati, era proprio quello che cercava e questo ci da la convinzione che si integrerà benissimo con la sua nuova realtà. Lo accogliamo a braccia aperte”.