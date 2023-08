Cestistica San Severo: Effesport sarà il nuovo sponsor tecnico

Per il campionato di Serie B 2023/24 sulle maglie dell'Allianz Pazienza Cestistica San Severo spiccherà il logo di Effesport, come nuovo sponsor tecnico.

Un ritorno alle origini sia per la società giallonera che per l’azienda casertana gestita dal CEO Walter Fusco che hanno trovato nuovamente l’accordo e stretto una partnership duratura e proficua.

Le dichiarazioni del General Manager Pino Sollazzo sull’accordo:

“Quando ci siamo resi conto delle condizioni ottimali per un ritorno con Effesport non abbiamo esitato un attimo anche perché, conoscendo la loro struttura aziendale e la loro professionalità, puntavamo su un risultato certo. Infatti, è bastato poco per mettere nero su bianco e partire quest’anno più motivati che mai, consapevoli che la casacca che i nostri giocatori indosseranno sarà guardata e, sono sicuro, anche particolarmente apprezzata, lungo tutto il territorio italiano. Per noi è un onore rappresentare i colori della nostra città ed avere come official technical sponsor il marchio di Effesport, marchio anche di Ragusa in A1”.

“Come direbbe Antonello Venditti: certi amori non finiscono - commenta il CEO di Effesport Fusco -. Siamo fieri di unirci nuovamente alla Cestistica, una collaborazione nata nel 2009 ma che, togliendo alcune comprensibili parentesi, dura quindi da quasi quindici anni. Partnership significa non solo impegno ma anche professionalità, qualità e tecnicità dei nostri prodotti abbinando ovviamente il tutto alla passione e al coinvolgimento che mettiamo ogni giorno nel nostro lavoro. Essere presenti in una piazza competente, esigente ed ambiziosa come San Severo è molto stimolante e siamo felici perché, d’intesa col club stiamo pensando ad un look totalmente nuovo che, sono convinto, possa entusiasmare tutti i tifosi e accompagnare l’Allianz Pazienza verso quei palcoscenici che San Severo merita”.

A disposizione della prima squadra e del settore giovanile ci saranno capi di altissima qualità e tecnicità, ai quali si abbina il gusto di Effesport ed il design (in particolar modo per le casacche di gioco) scelto dal grafico societario Antonio della Vella, totalmente rinnovato quest’anno e tipicamente ‘made in San Severo’.

Parallelamente verrà sviluppata una ricca linea di merchandising dedicata a tutti i tifosi gialloneri.