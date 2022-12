Numeri bassi ma efficaci: vince la Cestistica

Si dice che è nei momenti di maggiore difficoltà che emerge il carattere; questa sera, al “Falcone e Borsellino”, l’Allianz Pazienza Cestistica San Severo ne esce così: grintosa e vincente, all’ultimo secondo, contro la UEB Gesteco 55- 53. Il risultato finale (un’emozione unica che solo la pallacanestro riesce a trasmettere, al netto della palla rubata da Bogliardi sull’ex Rotnei Clarke) è il giusto riconoscimento che premia un team capace di fare gruppo per sopperire ai problemi, trasformandoli non solo in opportunità ma anche in oro colato: due punti per un totale di dieci lunghezze utili a far respirare tutti e programmare con maggiore lucidità le prossime sfide. L’arrembante inizio è l’arma in più della Cestistica che piazza subito un interessante +10 (22-11) e resta in vantaggio anche nella seconda frazione, sebbene la qualità degli ex Clarke e Pepper aumenti: 35-28. Alla ripresa, invece di attaccare e gestire il vantaggio, San Severo si lascia avvicinare troppo da una Cividale brava, non solo a recuperare ma condurre anche il quarto che poteva compromettere la partita. Ed invece, l’orgoglio di chi veste questa casacca emerge e, benché gli enormi pathos (che accompagnano spesso la nostra squadra), l’Allianz Pazienza chiude definitivamente la serata in modo fantasmagorico. Con il neo acquisto Raivio al debutto e subito 9 punti per lui, il lottatore Petrushevski concreto nel prendersi tiri fondamentali ed uno dei migliori in campo (11 punti), il solito ‘pazzo’ Bogliardi (10), un Daniel – costretto ad uscire nell’ultimo quarto per un problema al polpaccio – sempre pronto a mettere punti a referto (9) e con tanti giocatori assolutamente sul pezzo (vedasi Sabatino e Lupusor), la Cestistica dimostra qual è la strada da seguire nei prossimi impegni, che come sempre saranno difficili e ravvicinati, fatta di sacrificio e lavoro.

PRIMO TEMPO: INIZIO ARREMBANTE DEI NERI, UEB PROVA IL RECUPERO – Damiano Pilot sceglie: Sabatino, Bogliardi, Raivio, Lupusor e Daniel mentre coach Pillastrini manda in campo Clarke, Pepper, Mouaha, Miani e Nikolic. 8-0; l’avvio è fulminante per l’Allianz Pazienza che prova ad azzannare subito gli avversari (mai pervenuti, almeno per il momento) grazie ai punti di Nik Raivio al suo ‘battesimo’ ed ancora Bogliardi, Lupusor e Daniel. Con un parziale così, Pillastrini chiama immediatamente i suoi agli ordini ma è ancora la Cestistica ad uscirne vincente quanto a produzione di gioco, intensità e ferocia sotto canestro. I primi due punti dei friulani si registrano solo dopo 6’ di gioco, tra l’altro con due tiri dalla lunetta di Rota e dopo la bellezza di 15 punti messi dai Neri che chiude il primo quarto sul parziale di: 22-11. Dieci minuti straordinari per San Severo, ma non si deve mollare. Cividale, come ha ampiamente dimostrato in questo girone, non è qui per cedere ai colpi avversari e lentamente risucchia punti importanti ai padroni di casa. Pilot, a sua volta, si accorge di alcune défaillance e chiede la sospensione così, al ritorno sul parquet, la situazione cambia. Le due triple importantissime di Petrushevski scuotono l’ambiente e da qual momento arrivano una serie di canestri gialloneri (una straordinaria schiacciata di Daniel su assist di Raivio) che provano a mandare a debita distanza i gialli degli ex Clarke e Pepper sicuramente molto più concentrati e produttivi rispetto al primo quarto: 35-28.

SECONDO TEMPO: PUNTO A PUNTO FINO ALLA MAGIA DELL’ULTIMO ISTANTE; VINCE L’ALLIANZ – Sembra di rivedere la prima decina di gioco, ma a parti invertite. Clarke e co aumentano decisamente i giri del motore e, l’intera inerzia avuta fino a questo momento da parte dei sanseveresi, lascia spazio all’equilibro del 35-35. Dalla panchina giallonera si chiede timeout anche se, col vento in poppa, ora a comandare sul parquet è la Gesteco. I Neri, infatti, non riescono a trovare la via del canestro e tutto, visto anche lo scorrere del cronometro, diventa più complesso. Nonostante i soli 7 punti segnati dal team di Pilot, la partita è ancora tutta da scrivere tuttavia non sono ammessi errori: 42-45. La tripla di Sabatino, in apertura dell’ultimo periodo, riporta la parità assoluta ma Clarke, dall’altra parte, lo imita. È ovvio che ora il match diventa non solo una gara di gioco ma una prova di lucidità e fisicità, che deve emergere soprattutto in momenti caldi come questi. In un contesto simile sarebbe servito Daniel ma un colpo al polpaccio lo costringe a dare forfait. Perdendo il pivot di riferimento e qualche altra certezza, la Cestistica si incupisce e gli ospiti, lesti, ne approfittano. Petrushevski, ancora lui, si prende le responsabilità di tiri pesantissimi e riporta il tabellone su 50-53 che con il tapin di Lupusor ed il 53-53, rianima l’Allianz Pazienza ed il pubblico a suo seguito. Nel finale al cardiopalma succede di tutto, l’incredibile che solo questo sport sa regalare: a 8 secondi dal termine, Bogliardi soffia la palla del potenziale successo a Clarke e, scappando a terzo tempo, segna i due punti in più che fanno esplodere di gioia e compagni. Finale: 55-53 (Cestistica San Severo).

San Severo-Cividale, il tabellino

Allianz Pazienza San Severo – UEB Gesteco Cividale 55-53 (22-11, 13-17, 7-17, 13-8)

Allianz Pazienza San Severo: Goce Petrusevski 11 (0/0, 3/6), Matteo Bogliardi 10 (5/8, 0/4), Edward lee Daniel 9 (4/6, 0/2), Antonino Sabatino 8 (1/2, 2/5), Nik Raivio 8 (1/7, 1/5), Ion Lupusor 6 (3/6, 0/2), Djordje Pazin 3 (0/0, 1/2), Keller cedric Ly-lee 0 (0/1, 0/0), Janko Cepic 0 (0/0, 0/2), Agustin Fabi 0 (0/0, 0/0)

UEB Gesteco Cividale: Aleksa Nikolic 12 (6/10, 0/0), Leonardo Battistini 10 (5/7, 0/0), Rotnei Clarke 7 (2/7, 1/6), Aristide Mouaha 7 (2/2, 1/1), Gabriele Miani 6 (3/4, 0/2), Dalton Pepper 4 (2/7, 0/4), Eugenio Rota 4 (1/1, 0/1), Alessandro Cassese 3 (0/0, 1/1), Brenno Barel 0 (0/0, 0/0), Enrico Micalich 0 (0/0, 0/0), Giacomo Dell’ agnello 0 (0/0, 0/0)