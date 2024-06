“La tua casa”: l’Allianz Pazienza Cestistica San Severo apre la prelazione alla campagna abbonamenti 2024/2025

L'Allianz Pazienza Cestistica San Severo annuncia, con entusiasmo, l'inizio della prelazione sui nuovi abbonamenti per la stagione 2024/2025. “La tua casa” è il motto scelto dalla società; non uno slogan appositamente creato, ma il cuore pulsante di quest'anno: un'unica grande famiglia che si unisce per vivere le emozioni uniche della pallacanestro.

Le porte del Palasport, dal primo all'ultimo giorno degli allenamenti, saranno aperte ai tifosi che potranno incontrare la squadra, sempre pronta al confronto con i propri supporters, affinché il bisogno sia reciproco: i giocatori devono nutrirsi del sostegno dei tifosi, mentre a questi ultimi è chiesto il compito di riempire il palasport di settimana in settimana, sapendo di contare sul “sesto uomo” che, in un campionato come la B Nazionale sempre più competitivo, rappresenta il fattore in più.

L'amministratore delegato Mario Del Vicario motiva la decisione di partire così presto col diritto di prelazione:

“Le risposte da parte della gente dopo la conferenza stampa hanno generato in noi un ulteriore entusiasmo e siamo qui, per la prima volta in assoluto, agli inizi di giugno a presentare la prelazione per la campagna abbonamenti. Al momento, non è ancora possibile stabilire il prezzo definitivo perché non siamo a conoscenza del numero preciso delle squadre partecipanti, ma se si da uno sguardo al costo dei singoli tagliandi si percepirà l’enorme ribasso. Tale scelta è motivata affinché si riempia il palasport; sono state prese in considerazione tutte le categorie, dai giovani agli over 70 passando per le famiglie; nessuno si senta escluso. C'è il bisogno di remare tutti nella stessa direzione perché la stagione, quest'anno più che mai, sarà lunga. Da parte nostra, lo si denota anche dalla scelta di non scindere più le tipologie di prezzo per la tribuna e gradinata, c'è la massima volontà di andare incontro alle esigenze di ciascuno e siamo certi che i tifosi gialloneri non deluderanno le nostre aspettative. La Cestistica è casa tua, casa nostra”.