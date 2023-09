Cestistica San Severo: Passi avanti nel seconda amichevole contro Roseto

Passi avanti nella seconda amichevole per la Cestistica San Severo. È il riassunto del match disputato ieri sul parquet del “Remo Maggetti” contro una squadra ben strutturata come la padrona di casa, Roseto di coach Franco Gramenzi. Al termine della partita Luciano Nunzi, capo allenatore dei Neri, dichiara:

“Esco da Roseto con la consapevolezza di aver sfidato un ottimo roster ma anche e soprattutto soddisfatto nel vedere la mia squadra cresciuta e compiuto passi in avanti. Sicuramente ci sono delle cose provate in allenamento che dobbiamo ancora assimilare nella maniera corretta, tuttavia siamo migliorati in importanti aspetti di gioco. È chiaro che, col tempo, i ragazzi si conoscono sempre più, stanno diventando un gruppo come si evince anche dalla circolazione più veloce della palla ed azioni ben fatte. È stata un’amichevole positiva che ci fa aumentare ritmo e ci da ulteriori spunti per poter lavorare al meglio”.

Mercoledì 20, alle ore 18.30, si ‘bissa’ sempre contro gli abruzzesi ma questa volta nel fortino del Palazzetto casalingo.

1°quarto (21-15)

2°quarto (17-13)

3°quarto (24-12)

4°quarto (19-20)