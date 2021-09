La Allianz Pazienza con Chieti, sognando la Final Eight di Supercoppa

Una Cestistica Città di San Severo coriacea ed a tratti sorprendente nel match con Fabriano torna in campo a distanza di 72 ore sempre sui legni del Palacastellana per affrontare Chieti. La vittoria dei Neri con la contestuale sconfitta di Nardò porterebbe gli uomini di coach Bechi alle Final Eight di Supercoppa che si svolgeranno a Lignano Sabbiadoro il 24, 25 e 26 settembre.

San Severo, c'è il Chieti

Sulla strada di Piccoli e compagni c'è la Lux Basket Chieti che, rispetto alla passata stagione, vanta un roster quasi tutto nuovo. Confermata la guida tecnica con coach Massimo Maffezzoli e la cabina di regia sempre nelle mani di Davide Meluzzi, sono arrivati il rookie Woldetensae in posizione di guardia, affiancato ad un'altra combo-usa Dan Alacrum. Batteria di esterni variegata tra l'esperienza di Amici, la fisicità di Dincic e la versatilità di Aromando. Sotto le plance tutta l'esplosività di Cameron Jackson alternata alla linea verde di Tsetserukou. Gli altri under Bartoli e Graziani completano la rosa teatina. Esordio con sconfitta in quel di Fabriano e vittoria tra le mura amiche con Nardò: questo il ruolino di marcia dei ragazzi del presidente Marchesani. Si preannuncia una gara combattuta anche per la storica rivalità tra le due compagini.

San Severo-Chieti, come vedere il match

Palla a due alle ore 18.30 con direzione arbitrale affidata ad Angelo Caforio di Brindisi, Nicola Beneduce e Gianfranco Ciaglia di Caserta.

Diretta streaming sul canale ufficiale YouTube della Cestistica San Severo a partire dalle ore 18.15. Questo il link per seguire la partita: https://youtu.be/ N6vLQnj54YE