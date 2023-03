Basket, al via i playoff del campionato regionale di Serie D. Il Cus Foggia sfida il Carovigno

Dopo due settimane dalla fine della regular season, il CUS Foggia è pronto per ripartire. Domenica 19 marzo ore 19 al PalaRusso (ingresso gratuito) scattano i playoff con la gara 1 dei quarti di finale. Avversario di turno il Carovigno Basket. I cussini, vincitori del girone A incontrano la quarta classificata nel girone B della serie D. I playoff sono strutturati in tre turni: quarti di finale, semifinale e finale. Ogni turno è a eliminazione al meglio delle tre gare. La sequenza sarà casa-fuori-casa e in casa giocherà la squadra meglio classificata nella prima fase. Le altre tre gare dei quarti sono: Fortitudo Apricena - Mens Sana Mesagne, Virtus Galatina - Angiulli Bari e Basket Fasano - Atletica BK Putignano. In caso di superamento del turno, per il CUS Foggia ci sarà la vincente tra Galatina e Angiulli Bari. La squadra che vince i playoff sarà promossa nella serie C Unica per l’anno sportivo 2023/2024. Dalla prossima stagione, per effetto della riforma dei campionati attuata dalla FIP, non ci sarà più la suddivisione della C in Gold e Silver.

Il cammino del CUS Foggia verso i playoff

Il campionato 2022/23 inizia con una sconfitta per i ragazzi di coach Sandro Ciccone sul parquet del Putignano. Un incidente di percorso subito riparato con tre vittorie consecutive: Santeramo, Apricena e Rutigliano. Nuovo stop dei cussini che perdono contro l’Angiulli Bari capolista pro tempore del campionato.

Dopo arrivano sei vittorie consecutive che permettono ai cussini di guadagnare la vetta della classifica. La sconfitta di misura subita sul campo del Rutigliano non scalfisce la posizione in classifica. Poi solo vittorie fino alla fine della regular season con il record di imbattibilità interna ed il record di punti fatti (1183) e punti subiti (1003).

Il roster protagonista della splendida cavalcata

Padalino Nicola (ala), Aliberti Giuseppe (pivot), Dell'Aquila Marco (guardia), Chiappinelli Giovanni (guardia), De Letteriis Severino (ala), Padalino Antonio (guardia/ala), Padalino Eugenio (play), Zagni Carlo (pivot). Under: Orsi Samuel (2002-play/guardia) , Olivieri Davide (2003-play), Podio Kevin (2003-ala/Pivot), Sebastio Jacopo (2003-play). Allenatore: Sandro Ciccone.