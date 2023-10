Serie B: L'Allianza Pazienza in trasferta a Ravenna alla ricerca del poker

Un inizio (forse ai più) inatteso. Un 3/3 paventato nei pronostici solo da “chi sente il profumo della vita”. È con questa fragranza che la Cestistica Città di San Severo si reca in Romagna per la quarta d’andata con l’obiettivo di calare il poker.

GLI AVVERSARI

Ravenna dopo dieci stagioni consecutive di A2 (e le prime nove senza mai uscire dalle prime nove del proprio girone) è tornata in terza serie puntando su una squadra giovane ( solo quattro over 21: Bedetti, l’ex di giornata Tommaso De Gregori, Nikolic e Paolin) guidata dal tecnico più anziano della categoria (63 anni) ossia Massimo Bernardi. Insieme a loro ed all’unico riconfermato Onajaife, a referto vanno solitamente il play moldavo Dron, l’ala 2003 Ferrari (miglior realizzatore dei suoi finora con 12 di media), l’altro regista Rastelli ed i giovanissimi Guardilli e Giovannelli. Una vinta e due perse finora per i giallorossi padroni di casa.

I NERI

Dopo le fatiche del match contro Ozzano (che facevano seguito al primo overtime casalingo con Imola) hanno provato innanzitutto a recuperare fisicamente, benché l’entusiasmo del piccolo filotto di vittorie valga più di tanti riposi ed integratori! Coach Nunzi in veste di pompiere predica calma e fa la conta degli arruolabili. Tra di loro non dovrebbero figurare ancora ne Pazin ne Tchintcharauli. Di seguito il commento proprio dell’head coach:

“Andiamo a giocare la terza partita di questa settimana contro una squadra che fa del ritmo e dell’intensità, soprattutto in casa, le sue armi più vincenti. Pertanto, sotto questo aspetto, sarà una partita molto difficile e competitiva, ma che dovremo riuscire a reggere. In ogni caso, Ravenna ha vinto la disputa in casa con Bisceglie dimostrando di saper giocare con molta aggressività, di sporcare tantissime conclusioni per i tiratori. Quindi il match sarà molto complicato anche perché, oltre a questo, loro annoverano due giocatori come Bedetti e Nikolic, di esperienza assoluta per questa categoria. Dal canto nostro, possiamo dirci sereni perché consapevoli delle tre vittorie messe a segno; perciò, giocheremo le nostre chance provando a far emergere la nostra pallacanestro e reagendo alla loro aggressività difensiva“.

GLI ARBITRI: Giuseppe Vastarella di Saronno (VA) Matteo Paglialunga di Fabriano (AN)