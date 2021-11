Allianz Pazienza, rescissione con DeShields

"Le strade dell’Allianz Pazienza Cestistica San Severo e Keron DeShields si separano - si legge nel comunicato del club -. Nella giornata di ieri, infatti, l’americano ha comunicato a squadra e società la volontà di non voler proseguire con la maglia giallonera. Preso atto della situazione, il contratto che lo legava al club sanseverese è stato risolto consensualmente. La società ringrazia Keron per l’impegno profuso e gli augura le migliori fortune professionali per il futuro".

San Severo, pronto intervento nel mercato

L'Allianz però non resterà immobile sul mercato in entrata: "Al netto delle evidenti difficoltà presenti nel mercato, soprattutto in questa fase già avanzata - si conclude infatti la nota del club -, la società è al lavoro per cercare di trovare possibili soluzioni".