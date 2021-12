Allianz Pazienza vs Eurobasket Roma, il prepartita

È ancora scontro diretto per la Cestistica Città di San Severo che attende l’Eurobasket Roma sul proprio parquet per il decimo turno di andata di Serie A2 Old Wild West.

San Severo, tutto pronto per la sfida contro Eurobasket

I laziali, ben lontani dalla squadra rivelazione della passata stagione, stanno vivendo fino a questo punto un percorso da "montagne russe": 2 sconfitte iniziali, 3 vittorie consecutive ed una serie aperta di quattro sconfitte, col peggior attacco del girone (67 realizzazioni a partita). Staff tecnico immutato con Coach Pilot coadiuvato dall'ex nazionale Andrea Crosariol in panca; confermate le bandiere Viglianisi, Fanti e Cicchetti a cui sono stati aggiunti 3 elementi "usato sicuro" come Pepe, Molinaro e Baldasso più l'enfant prodige Matteo Schina. Slot Usa occupati dai quasi-rookie Gage Davis esterno versatile (16ppg,6 rimbalzi e 2 assist) e dal lungo Kyndahl Hill (13 ppg e 8 rimbalzi). Un avversario coriaceo che scenderà in Puglia con tutta l'intenzione di invertire la rotta specialmente contro un'altra candidata alla bagarre-playout.

San Severo-Eurobasket, le parole di coach Bechi

I Neri sempre più consapevoli dell'identità del proprio gruppo sono pronti a soffrire anche questa volta, giocando ai ritmi forsennati sin qui espressi certi di poter contare come sempre sul proprio “Sesto Uomo”. La conferma dalle parole di coach Luca Bechi: “Dopo la trasferta a Ravenna, torniamo a giocare tra le nostre mura contro l’Eurobasket. Roma è la squadra rivelazione dello scorso anno ed ha mantenuto gran parte della struttura della stagione precedente. Una compagine quindi agguerrita e coesa che, in questa prima fase di campionato, ha faticato ma avendo dalla sua buone e temibili risorse. Dal canto nostro, la partita deve essere improntata sull’energia; abbiamo voglia di un pronto riscatto dopo la sconfitta subita in casa della prima in classifica. Sono sicuro che, insieme al nostro pubblico, forniremo un’altra prestazione solida, di grande cuore e orgoglio”.

Palla a due alle ore 18.00 con direzione arbitrale affidata a Daniele Valleriani di Ferentino, Antonio Bartolomeo di Lecce e Sebastiano Tarascio di Priolo Gargallo (SR) con consueta diretta streaming su LNP Pass.

Per l'occasione sarà possibile acquistare il ticket oltre che nei soliti punti di prevendita (Caffetteria del Corso e Ottica di Sanno), anche presso il botteghino appositamente aperto domenica mattina dalle 9.30 alle 12.30. Si rammenta inoltre a tutti i tifosi la disponibilità del parcheggio gratuito perso l'adiacente area spettacoli viaggianti (Cestistica San Severo).