Puglia regione d'oro: il tacco d'Italia dalle acque 'eccellenti' e meta preferita dai turisti consacrato dalle cinque medaglie di Tokyo

E’ stato ribattezzato l’oro tricolore di Puglia: verde come l’olio degli uliveti della Valle d’Itria, rosso come i campi di pomodoro del Foggiano, bianco come i tetti e le pareti delle case di Ostuni e Mattinata.

La spedizione azzurra a Tokyo ha restituito alla Puglia una immagine vincente: tre atleti hanno conquistato altrettante medaglie d’oro, il foggiano Luigi Samele l’ha accarezzata per ben due volte e otto anni dopo il bronzo di Londra, ha portato a casa due preziose medaglie d’argento, una nella sciabola individuale.

Alla trentaduesima Olimpiade, rimandata di un anno per via del Covid, la spedizione azzurra ha visto 14 pugliesi in gara in nove discipline diverse. E una atleta, la vogatrice Alessandra Montesano (la madre è di Casalnuovo Monterotaro), ha sfiorato il bronzo nel 4 di coppia femminile

Il successo della Puglia alle Olimpiadi fa il paio con altri traguardi ottenuti dalla Regione: quello delle acque più pulite d’Italia, “eccellenti”, dello spot pubblicitario più bello dello Stivale, del secondo posto per ‘The Fork’ nella classifica tra le mete enogastronomiche preferite. La Puglia è anche la regina del turismo, tra le mete preferite dagli stranieri. Spicca su tutte le altre località Vieste.

La prima medaglia d’oro è arrivata il 24 luglio grazie a Vito Dell'Aquila di Mesagne, in provincia di Brindisi, nel Taekwondo. La seconda l’ha portata a casa il foggiano di Foggia, Luigi Samele nella scherma (bisserà il secondo posto nella sciabola a squadre)

Il 5 agosto Massimo Stano, nato a Grumo Appula e cresciuto a Palo del Colle, ha trionfato nella 20km di marcia. 24 ore dopo, Antonella Palmisano, nata a Mottola in provincia di Taranto, ha conquistato l'oro nella 20km di marcia femminile, proprio nel giorno del suo trentesimo compleanno.

Questi gli altri atleti pugliesi in gara a Tokyo: Elena Di Liddo nuotatrice di Bisceglie, Marco De Tullio, nuotatore di Bari, Silvia Semeraro, karateka di Faggiano, Mauro De Filippis, tiratore a volo di Taranto, Martina Criscio, scherma quarto posto a squadre sciabola, Maria Grazia Alemanno, Galatina, sollevamento pesi, Veronica Calabrese, Mesagne, taekwondoka , Massimo Colaci, Gagliano del Capo, pallavolista, Francesco Fortunato, Andria, marciatore, Paolo Monna, Fasano, tiratore a segno e Benedetta Pilato, Taranto, nuotatrice