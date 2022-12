I talenti di Olympia si fanno valere: ottimi risultati per i giovani fiorettisti

Carattere e determinazione per un fine settimana all’insegna dello sport. Sono questi gli elementi che hanno contraddistinto gli atleti della Asd Olympia di via Luigi Pinto impegnati in diverse competizioni in giro per l’Italia. Si comincia con il lungo weekend veronese che ha visto protagonisti i giovani fiorettisti Elisabetta Orlando, Elena Campanella e Antonio Capozzi che hanno calcato le pedane della due giorni del Grand Prix Joy for Moving Kinder, kermesse nazionale di assoluto rilievo che ha visto la partecipazione di quasi 800 tra ragazze e ragazzi under 14.

Prove di assoluto rilievo, come ha sottolineato la maestra Francesca Zurlo che ha accompagnato gli atleti, tutti esordienti, nella trasferta al Pala Agsm Aim (Palasport Città di Verona). Nessun timore reverenziale per la pedana e per gli avversari come dimostra il 18° posto ottenuto da Elisabetta Orlando nella categoria ‘Ragazze’, un posizionamento di tutto rispetto in considerazione anche del numero e dell’esperienza delle altre partecipanti. Una conferma, invece, è arrivata da Elena Campanella, giovanissima stellina in ascesa, che dopo la vittoria nel campionato regionale, si è classificata al 27° posto nella categoria ‘Giovanissime’ dando dimostrazione dei suoi miglioramenti sotto il profilo tecnico.

Non da meno è stata la prova offerta da Antonio Capozzi che, sebbene si sia dovuto confrontare con avversari più esperti, ha mostrato grande tenacia ottenendo, per essere la sua prima volta, un ottimo 101° piazzamento nella categoria ‘Ragazzi’, una delle più complicate dell’intera manifestazione. Soddisfazione anche per la prova di Luigi Abbruzzese che, regolarmente, frequenta la Asd Olympia.

Il ventiseienne foggiano, infatti, ha ottenuto un meritatissimo terzo posto nella gara di sollevamento pesi che si è tenuta domenica presso il Palazzetto dello Sport ‘Preziuso’ di via Guido Dorso. Iscritto nella categoria dei medio-massimi si è imposto con 220 chili sollevati ed un ultimo nullo di 227,5 chili. Un risultato più che soddisfacente se si considera che l’atleta, finora impegnato in altre discipline, solo da pochissimo tempo si era affacciato al sollevamento pesi incoraggiato dal suo coach Dino Carta.

Un risultato che è frutto dell’intenso e particolare programma di allenamento predisposto dal personal trainer della Asd Olympia che ha saputo sublimare la precedente preparazione dell’atleta con esercizi mirati della nuova disciplina. E i risultati sono puntualmente arrivati.