L'Asd Artagon Foggia protagonista al Trofeo Coni

Si sta svolgendo nella Valdichiana Senese in Toscana la più grande competizione sportiva multidisciplinare rivolta ai ragazzi dai 10 ai 14 anni denominata ‘Trofeo Coni 2022’. L'evento sportivo sta vedendo la partecipazione di circa 4000 atleti e 863 accompagnatori delle varie discipline sportive riconosciute dal Coni appartenenti alle 23 delegazioni regionali più le due provinciali di Trento e Bolzano compresi i rappresentanti del Coni delle Comunità Italiane all'estero di Canada e Svizzera. La manifestazione ha l'intento di valorizzare l'attività sportiva dando risalto a quel sano agonismo che racchiude in sé la vittoria così come la sconfitta quali elementi fondamentali per la crescita individuale e sportiva. L'obiettivo della gara è quello di preparare i ragazzi a quelle che potranno essere le possibili sfide olimpiche future.

I ragazzi partecipanti hanno dovuto superare le fasi provinciali e regionali per poter accedere a tale competizione quindi coloro che ne hanno preso parte sono delle eccellenze sportive nelle loro discipline.

La Puglia ha aperto le danze con una splendida medaglia d'argento nella gara a squadre di Lotta Olimpica. disciplina facente parte della Fijlkam. Tra i ragazzi che hanno preso parte alla spedizione anche tre ragazzi foggiani facenti parte della Asd Evolution Artagon Foggia: Simone Iacobucci, Simone Maurizio Pio Romaniello e Christian Tenore. Nel pomeriggio di venerdì 30 settembre al Palasport Estra Forum di Chiusi, sede delle gare di lotta, la compagine rappresentativa della Puglia nella gara a squadre, si è aggiudicata la medaglia d’argento, arrendendosi solo al Piemonte in finale.