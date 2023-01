Foggiano arrestato all'Olimpico di Roma

Un 31enne della provincia di Foggia è stato arrestato dalla Polizia di Stato per violazione della normativa sulla sicurezza durante le manifestazioni sportive. L'uomo ha infatti tentato di introdursi allo Stadio Olimpico di Roma per assistere all'incontro di calcio tra la Lazio e il Milan, terminato con il risultato di 4 a 0 per i padroni di casa.

Nonostante il daspo, quindi il divieto di accesso alle manifestazioni sportive, emesso nei suoi confronti dal Questore di Taranto per la durata di sei anni, si è presentato ai tornelli. Il sistema ha immediatamente segnalato un problema sul biglietto, da qui la scoperta da parte degli agenti in servizio di ordine pubblico.

Condotto nel vicino commissariato, è stato arrestato in flagranza di reato, arresto poi convalidato questa mattina (Adnkronos).