La 'Climbing Lab' e i foggiani dell'arrampicata tornano da Quarto con tre podi: "Questo è solo l'inizio"

C'erano anche gli otto atleti della 'Climbing Lab', la neonata società sportiva foggiana che sei mesi fa ha aperto una sala boulder a Foggia, tra i partecipanti della quinta tappa del campionato della zona tecnica Macro Sud che comprende Campania, Puglia e Basilicata. Un'associata è arrivata da Torino per gareggiare con i colori dell'arrampicata foggiana. Cinque, invece, gli associati che hanno coadiuvato la organizzazione dell'evento.

Tra i giovani foggiani c'erano U14, U18 e U20 che nonostante abbiamo cominciato da poco a praticare l'arrampicata, hanno agganciato ugualmente la sfida che si è svolta nella più grande palestra del genere sportivo della Campania, il 'Parolaccia' di Quarto vicino Napoli. Hanno raggiunto la finale tre adulti del team agonisti: il vicepresidente Giovanni Ricciardi, il fuoriclasse Lorenzo Campolungo e l'esotico Vinh Phan, conquistando due podi su tre. "Questo è solo l'inizio".

La Fasi - Federazione Arrampicata Sportiva Italiana - diventata Federazione Sportiva Nazionale, organizza eventi come quello di ieri non solo per individuare il campione per ciascuna regione, ma anche per selezionare gli atleti che parteciperanno alle gare nazionali.

La gara che si è svolta ieri 23 aprile era incentrata sulla specialità 'Bouldering', che prevede la gestione di itinerari d'arrampicata brevi e intensi, con un'altezza massima di 4 metri e mezzo dal materasso di caduta. Motivo per il quale gli atleti in gara non avevano equipaggiamento di sicurezza addosso.