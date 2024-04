Foggia avrà un 'Palazzetto dello Sport': 'sì' unanime del Consiglio comunale

Il Consiglio comunale ha approvato all'unanimità la mozione presentata ieri 9 aprile dalla Commissione Ambiente e Territorio, condivisa dall'amministrazione.

In una nota a firma degli assessore Galasso e Di Molfetta si legge: "I due Palazzetti dello sport presenti in città, Russo e Preziuso, sono infatti di vecchia generazione, vetusti e inadatti al salto di categoria e di qualità complessivo richiesto dalle federazioni ormai da decenni. La costruzione di un nuovo impianto rappresenta quindi una priorità per l’esecutivo e per l’amministrazione comunale, progettualità inserita anche nelle linee programmatiche della coalizione di governo".

Tuttavia, entrambi ritengono che Foggia necessiti di non solo di una struttura funzionale e avveniristica per lo sport e per grandi eventi di spettacolo e cultura, dalla capienza almeno di 5mila spettatori, ma di una vera e propria cittadella, con ulteriori impianti dalle dimensioni più ridotte, "in grado di cambiare il volto e l’anima della nostra città, e proiettarla nella dimensione che merita".

Galasso e Di Molfetta aggiungono: "Confermiamo allora l’intendimento a redigere uno specifico studio di prefattibilità che analizzi tutte le possibili allocazioni, tenendo nella dovuta considerazione tutti gli aspetti determinanti per individuare la soluzione migliore per la città. A tal riguardo, analizzeremo tutte le aree urbanistiche oggi previste per ospitare queste strutture, unitamente a quelle dell’abitato non più in uso e/o per le quali si possono ipotizzare utilizzi diversi, valutando anche i criteri di raggiungibilità e comunicazione con la rete stradale presente e futura, i sistemi di trasporto urbano ed extraurbano e la capacità di parcheggio, fattori indispensabili in particolare in occasione dei grandi eventi. Il successivo, decisivo passaggio sarà l’inserimento dell’intervento all’interno del Programma Opere Pubbliche, con la possibilità di candidarlo a tutte le opportunità di finanziamento utili per conseguirne l’esecuzione".

Il commento dei Fratelli d'Italia

Siamo estremamente soddisfatti dell’approvazione all’unanimità della mozione per la realizzazione di un palazzetto dello Sport proposta a prima firma Claudio Amorese e da tutto il centrodestra e condivisa dalla 3^ Commissione Ambiente e Territorio di cui rivendichiamo fortemente la primogenitura. Un atto di

indirizzo a cui la Sindaca e la Giunta dovranno attenersi redigendo un progetto di fattibilità tecnica e finanziaria da condividere con il Consiglio e la Commissione Consiliare e da inserire tra gli obiettivi nel Documento Unico di Programmazione come priorità al fine di reperire i fondi necessari.

La proposta per la realizzazione di un palazzetto dello Sport, coperto e polifunzionale, per la città di Foggia è stato un proposito che abbiamo annunciato già in campagna elettorale in quanto dall’analisi dell’impiantistica comunale è emersa l’assenza di un Palasport o una Cittadella adeguati allo svolgimento di manifestazioni sportive di carattere nazionale e internazionale.

Un attrattore non solo sportivo ma sociale, turistico e culturale con ricadute in termini di visibilità, e di indotto economico anche grazie alla possibilità di organizzare grandi eventi. Tra le nostre proposte abbiamo immaginato aree quali la Fiera di Foggia che per estensione, collegamenti, servizi e parcheggi si presterebbe alla destinazione impiantistica sportiva ma siamo aperti a qualsiasi soluzione che porti al raggiungimento dell’obiettivo a medio termine.

Accogliamo positivamente il voto favorevole della maggioranza di centrosinistra che stranamente ha rivendicato lo stesso proposito di cui non risulta però alcuna traccia nelle linee programmatiche del campo largo.

L’impiantistica sportiva rappresenta la chiave di volta per una programmazione in tema di sport e attività motoria che meriterebbe oltre che una aggiornata manutenzione degli impianti esistenti anche l’istituzione di un osservatorio dello sport per analizzare e sostenere le politiche sportive della città. Grazie alla nostra attività politica di centrodestra stanno per vedere la luce numerosi progetti quali il Campo Croci Nord ormai prossimo alla consegna, il rifacimento della piscina olimpionica di via Mazzei in stato di avanzamento, la Tensostruttura presso il campo da baseball a valere sul bando dell’antimafia sociale e il complesso di Pantanella assegnato ad un gruppo di associazioni.

Le due mozioni respinte

"Dispiace invece riscontrare la mancanza di sensibilità della maggioranza su altre due mozioni proposte da Fratelli d’Italia a prima firma Concetta Soragnese e sostenute dai colleghi di centrodestra.

La prima riguardante l’istituzione dello Sportello Europa insieme alla individuazione di referenti locali da inviare a Bruxelles e ad una serie di iniziative informative e formative per essere sintonizzati con le politiche europee. Mozione di cui, in barba al regolamento, si è chiesto un rinvio per assenza dell’Assessore al ramo; una richiesta strumentale visto che gli assessori non votano le mozioni, alla quale abbiamo deciso di rispondere con un temporaneo ritiro della proposta subordinato ad un imminente aggiornamento sempre in Consiglio Comunale.

La seconda, riguardante invece la riduzione della Tari ai sensi dell’art. 17 della Legge Antisprechi del 2016 per le utenze non domestiche delle attività commerciali e produttive che distribuiscono beni alimentari invenduti in favore delle persone in stato di bisogno anche attraverso enti caritatevoli, è stata bocciata per mancanza di volontà politica evidentemente per la scarsa attenzione della maggioranza nei confronti delle persone indigenti in difficoltà.

La sindaca e la maggioranza hanno sempre professato l’importanza dell’inclusione sociale e della sostenibilità ma con il voto contrario hanno smentito

sé stessi venendo meno agli annunci fatti ai cittadini foggiani. Rimarremo propositivi e vigili sulle attività dell’Amministrazione sempre a sostegno della nostra città"