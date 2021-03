Il talento di Antonio Mazzamurro si impone ai campionati italiani di pesistica: l'atleta foggiano vince due bronzi

Antonio Mazzamurro porta in alto i colori della città di Foggia. L'atleta foggiano della palestra Athletix Academy, dopo aver ottenuto la qualificazione ai campionati regionali di pesistica olimpica, ha partecipato alle finali nazionali under 17 svoltesi nella giornata di ieri al Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito, conquistando due medaglie di bronzo nella categoria 73 kg, una nella specialità Slancio, l'altra sul risultato totale.

"In questo momento piuttosto difficile per l'intero settore dello sport, tra i più penalizzati in assoluto, è una bella soddisfazione per me e per Antonio", ha dichiarato Stefano Ippolito, coach di Mazzamurro.