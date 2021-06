Manicone e Petkovic stendono la Francia, l’impresa della Svizzera porta anche la firma dell’ex Foggia

Antonio Manicone ha disputato due stagioni in maglia rossonera con la quale ha conquistato la serie A. Poi è passato all’Inter. E’ l’allenatore in seconda della Svizzera

67 presenze con la maglia del Foggia Calcio dall’89 al 1991, l’impresa della Svizzera contro la Francia porta anche la firma di Antonio Manicone.

Due stagioni in rossonero alla corte del boemo e una promozione in serie A, l’ex centrocampista dell’Inter è infatti l’allenatore in seconda della compagine allenata da Petkovic che negli ottavi di finale del campionato europeo ha battuto la Francia ai rigori dopo aver recuperato nei minuti finali un doppio svantaggio.

In occasione di Foggia Legends per i 100 anni di storia del calcio, manifestazione rimandata e svoltasi pochi giorni fa, Antonio Manicone aveva salutato così i tifosi: “Vi ricordo veramente con grande affetto e gratitudine per gli anni passati insieme con quel grande Foggia”.