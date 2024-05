Arti marziali, ai mondiali Iaksa brilla una stella ortese: Antonia Mastromauro conquista tre medaglie d'oro

Un altro trionfo per Antonia Mastromauro, giovane atleta di soli 10 anni dell'Asd Nuova Aurora Team Festa di Orta Nova. Antonia ha conquistato ben tre titoli mondiali Iaksa nelle discipline Boxe Light, Light Contact e Kickboxing Light, dimostrando ancora una volta il suo straordinario talento e la sua determinazione.

L’evento, svoltosi lo scorso 19 maggio, ha visto la giovane atleta portare il team Festa e di Orta Nova ai vertici delle competizioni nazionali. Un risultato ottenuto anche grazie al supporto e alla guida dei fratelli Festa: Antonia ha mostrato una padronanza delle tecniche e una maturità fuori dal comune per la sua giovane età, impressionando pubblico e giudici.

Grande soddisfazione dei fratelli Festa: “Antonia ha lavorato duramente per questi successi e siamo incredibilmente orgogliosi di lei. Ha dimostrato che con impegno e passione, i sogni possono diventare realtà”.

Dopo i successi mondiali, Antonia ha continuato a brillare a livello nazionale. Lo scorso 26 maggio, la giovane campionessa ha conquistato il titolo nazionale italiano, classificandosi al primo posto nella competizione organizzata dall'ente nazionale Etf nella categoria Kickboxing, peso 30 kg. Anche in questa occasione, Antonia ha dimostrato di essere una forza inarrestabile nel panorama sportivo italiano.

Il percorso di Antonia Mastromauro è un esempio di dedizione e passione per lo sport. La sua capacità di eccellere in più discipline la rende una delle giovani promesse più brillanti del pugilato e delle arti marziali in Italia. La comunità di Orta Nova festeggia i successi della loro campionessa, orgogliosa di avere un talento così straordinario tra le sue fila.

Antonia, con i suoi titoli mondiali e nazionali, ha dimostrato che l'età non è un ostacolo quando si possiede determinazione, talento e il giusto supporto. La sua carriera, ancora agli inizi, promette di essere ricca di altri trionfi e soddisfazioni.