Andrea Giagnorio trionfa a Monza: il giovane pilota sannicandrese primo nell'ultima gara di Formula Fx3

Andrea Giagnorio vince all’Autodromo di Monza, celebre tracciato di F1, per 0.165 sec dopo un incredibile sorpasso all’esterno alla variante Roggia che gli è valso la prima posizione. Non sono mancati gli attacchi da parte degli avversari che non sono riusciti però a trovare un varco nella difesa del pilota Sannicandrese. Un bel finale per una stagione eccezionale da parte del pilota, che nonostante i diversi problemi di affidabilità della vettura è riuscito sempre a distinguersi qualificandosi a podio in tutte le sessioni di qualifica effettuate. Andrea muove i primi passi nel karting al Kartodromo Santa Cecilia di Foggia e dopo soli 2 anni di guida in pista è stato capace di sfidare piloti aventi 10 volte la sua esperienza uscendo vittorioso. È certo che questo giovane talento regalerà altri successi in futuro. Attualmente è impegnato in attività di Testing per il campionato F.I.A Formula 4 in vista della stagione 2023 che lo vedrà affrontare 41 dei migliori piloti di Formula 4 d’Europa e del mondo.

“Sapevo di essere all’altezza di un risultato del genere, questo tracciato è speciale per me e fin da quando ero ragazzino ho sognato di guidare un’auto da Formula qui. Sono stato molto competitivo tutto il weekend e i ragazzi di Cdm Rs Maranello sono riusciti a darmi una vettura capace di vincere, dirigere la gara con 31 auto negli specchietti sicuramente è stato molto impegnativo ma sono rimasto calmo fin dalla prima curva e mi sono difeso dagli attacchi dei miei avversari fino alla bandiera rossa”, ha commentato Giagnorio.

Sponsorizzato da: Next Design Group, Sport Impianti, D&G Costruzioni, Teknoinfissi, Bosch Magazzino Marcello Buricchi, Beoni 4x4, Soluzione Casa, Colore Effe, AR Costruzioni, Cartplast, Azienda agricopa D’Antuono, Basanisi asfalti.