Il surfista 14enne Michele Bonsanto domina le onde: è protagonista agli Europei in Sardegna

Il giovane surfista garganico, Michele Bonsanto, protagonista agli Europei in Sardegna. Dopo cinque giornate intense e sedici regate completate, con venti superiori ai 30 nodi (circa 70 Kmn/h) si è concluso il campionato 2022 Ifca Junior, youth & masters slalom european championships svolto in Sardegna, a Calasetta, sull’isola di Sant'Antioco, dall’8 al 12 giugno.

Ottima la prova del portabandiera italiano, il peschiciano Michele Bonsanto (Patrik windsurf International) nella categoria Junior dello Slalom oltre che unico rappresentante del Sud Italia. Il quattordicenne garganico, navigando nelle acque sarde contro i migliori atleti europei, ha completato e lottato in tabelloni disputati con condizioni meteo marine difficilissime, che hanno messo a dura prova tutti i 53 atleti, arrivati alla conclusione dell’evento sfiniti.

“Si tratta del secondo importante tassello internazionale da mettere in bacheca ed esperienza fantastica per Bonsanto”, si legge nella nota stampa. “Peccato che la Federazione internazionale Ifca ha deciso all’ultimo momento per un salto di categoria, non inserendolo negli U15 (ha 14 anni) dove avrebbe raggiunto il podio come 3^, ma negli U17, con atleti di livello già altissimo, dove ha comunque ottenuto un ottimo 9^ posto finale, completando tutte 16 Heat e con un 6^ posto nella 13 Heat”.

Adesso, ritornati sul ventoso Gargano, l’atleta foggiano è già al lavoro, pronto ad allenarsi per il tour italiano previsto a luglio, a Oristano, che lo vedrà lottare per il podio finale e prepararsi per i prossimi mondiali.